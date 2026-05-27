El clan se refugiaba en la localidad jiennense desde el año pasado

Un tiroteo en Huelma, Jaén, deja cuatro heridos, uno de ellos grave: investigan que pueda tratarse de un ajuste de cuentas

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Huelma, en Jaén, vivió la pasada noche un enfrentamiento entre dos clanes rivales, saldándose con cuatro personas heridas por arma de fuego. Un grupo de personas llegados desde Almería abrieron fuego contra miembros del clan de los Saúles que estaban a las puertas de su domicilio en Huelma.

Fue pasadas las 00:00 horas cuando un coche de la marca Seat de color blanco en el que, según los testigos, viajaban cinco personas, lanzaron al menos disparos. El objetivo eran los hijos del Saúl Viejo y los nietos de este, pero según ha explicado Antón, un integrante de los Sáules, los disparos fueron a parar a Diego y Pedro, dos vecinos del municipio de Huelma que se encuentran gravemente heridos.

Diego se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Médico Quirúrgico de la capital jiennense, tras sufrir un disparo en el cuello. Son cuatro en total las personas que han resultado heridas.

Tras el violento suceso, Antón, conocido como ‘El Seco’, uno de los hijos de Saúl Viejo, ha desmentido que su hermano José María se encuentre entre los heridos. Así lo ha contado en videollamada en el programa ‘Hoy en Día’ de Canal Sur, donde también ha lanzado una amenaza.

“Ahora sí es verdad que habéis perdido el Puente, ya no podéis vivir allí. Voy a sacar a tu hijo de la tumba”. En televisión, Antón ha asegurado además que en el vehículo viajaban cinco personas, "tres Lateros y dos sicarios, un marroquí con barba y un hombre negro", ha apuntado 'El Seco', quien además ha lanzado una advertencia a los Lateros: "No quieren justicia, quieren tomarse la justicia por su mano. (...) Si mandáis a sicarios, que no les tiemble la mano para matarnos. Si queréis justicia, ojo por ojo y diente por diente, te voy a hacer pedazos, por mi padre que te voy a hacer pedazos".