El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha señalado que tampoco se descarta la "violencia vicaria" ante las heridas del bebé, en estado crítico

El joven que ha matado a su madre y a su padrastro en El Ejido, Almería, tiroteó a la vecina de 19 años que salió con su hija de dos años al escuchar los disparos

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AlmeríaEl tiroteo mortal perpetrado la noche del pasado lunes por un hombre de 25 años en la barriada almeriense de El Canalillo, en El Ejido, está siendo investigado como violencia de género, tal como lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín. El agresor, que fue detenido horas después de darse a la fuga, ya durante la madrugada del martes, mató a su madre y a su padrastro e hirió a otras cuatro personas: su propio hijo, un bebé de siete meses que está en estado crítico; una niña de solo 21 meses; la madre de esta última, de 19 años; y un varón de 60 al que disparó en la cabeza después sin mediar palabra.

La confirmación de la investigación del suceso como violencia de género supone así un giro respecto a la hipótesis inicial, que apuntaba a priori a que podía tratarse de un caso de “violencia doméstica”.

El tiroteo mortal de El Ejido: el agresor acribilló a balazos el coche de las víctimas

Cuando los agentes de la Policía Local y la Guardia Civil llegaron al lugar de los hechos, de los que fueron alertados sobre las 23:00 horas de la noche del lunes, los primeros agentes que se personaron encontraron un turismo acribillado a balazos con dos personas muertas en su interior: la madre del agresor y su padrastro.

Al parecer, dentro de ese coche también se encontraban la pareja del detenido como autor del tiroteo y su bebé de siete meses. Si bien ella salió milagrosamente ilesa, el niño resultó gravemente herido, con impactos en la mandíbula y el cráneo, por lo que tuvo que ser trasladado en estado crítico a la UCI pediátrica del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor de Almería.

Tras escuchar los disparos, una vecina de 19 años se asomó a la puerta de su casa con su hija de 21 meses en brazos, momento en que el agresor abrió también fuego contra ellas, causando a la madre tres heridas de bala en el tórax y el abdomen que la mantienen grave en el Hospital Universitario de Poniente de El Ejido, y lesiones en el pecho a la niña, ingresada en la UCI pediátrica del Hospital Materno Infantil de Almería.

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Después, durante su huida a pie, el autor del tiroteo se cruzó con un hombre de unos 60 años y origen migrante, al que disparó en la cabeza sin mediar palabra, teniendo que ingresarle en la UCI del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería con pronóstico crítico.

Tras estos hechos, la Guardia Civil llevó a cabo un amplio dispositivo de búsqueda con unidades territoriales, de seguridad ciudadana, investigación y apoyo de la Policía Local, en el que se llegó a emplear un dron con cámara térmica.

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Tras varias horas, fue a las 4:00 cuando lograron detenerlo.

El tiroteo de El Ejido, investigado por violencia de género

Ante los medios, el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha lamentado el “triste suceso” y ha señalado que "no existía denuncia previa por parte de la pareja" del detenido, toda vez que tampoco "estaba en Viogen"; el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género. No obstante, ha apuntado que los investigadores manejan una serie de indicios con base en declaraciones de testigos que ahondarían en este sentido y que descartaría la hipótesis inicial de la “violencia doméstica”.

En ese sentido, Martín ha apuntado que tampoco se descarta la "violencia vicaria" ante las heridas sufridas por el menor de siete meses de edad que recibió un disparo en la cabeza y otro en la mandíbula. Respecto a la situación de los otros heridos, ha señalado que, al igual que el bebé, permanecen ingresados, heridos de gravedad, al tiempo en que ha apostillado que el sospechoso pasará a disposición judicial mientras se terminan de instruir las diligencias, dado que la investigación “continúa”.

Sobre esto último, el subdelegado ha evitado pronunciarse sobre si el detenido padecía un "trastorno mental", según confirmó la Guardia Civil. Al respecto, ha instado a aguardar al resultado de la investigación para depurar las posibles responsabilidades del detenido, así como la situación en la que se produjeron los tiros en este diseminado de apenas 130 vecinos, muy próximo a Balanegra.