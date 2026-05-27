Un tiroteo deja cuatro heridos, uno de ellos grave, en Huelma Jaén: las autoridades lo están investigando como un posible ajuste de cuentas

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Cuatro personas han resultado heridas por arma de fuego, una de ellas de gravedad, en el tiroteo ocurrido en la madrugada de este miércoles en Huelma, Jaén, en lo que se investiga como un posible ajuste de cuentas entre dos clanes rivales.

El suceso, ocurrido en la calle Rocabril pasadas las doce de la noche, se produjo cuando "un coche que vino con personas dentro, bajaron la ventanilla y se pusieron a disparar", según ha informado a Europa Press la alcaldesa, Ana María Guzmán.

"Según la información última que tengo directamente del subdelegado del Gobierno, parece ser que la Guardia Civil se decanta por un ajuste de cuentas. Es una familia que tiene familiares aquí, se vinieron a vivir hace un año aproximadamente y, bueno, pararon en su puerta y dispararon a las personas que había allí", ha dicho Guzmán, que también ha precisado que hasta ahora "no ha habido ningún incidente con ellos" en el municipio.

Uno de lo heridos está grave

Como resultado, cuatro personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad. Entre ellas, hay dos miembros de la citada familia que se había mudado a Huelma desde la provincia de Almería y "dos vecinos que estaban allí en la puerta tomando el fresco con ellos". La alcaldesa ha añadido que, inmediatamente, se avisó a la Guardia Civil y servicios sanitarios, que trasladaron a los heridos hasta el Hospital Universitario de Jaén. El Instituto Armado se ha hecho cargo de la investigación y han estado "trabajando durante toda la noche para tratar de sacar todas las pruebas posibles".

Al respecto, ha afirmado que "parece ser que tienen fichados" a los presuntos autores del tiroteo y "saben quiénes son porque están siguiendo el rastro de estas familias desde hace tiempo por otros incidentes que tienen en Almería". "Es algo muy puntual. Ahora mismo se ha reforzado la seguridad del pueblo, como no puede ser de otra manera, con la policía y con la Guardia Civil, y están tratando de tomar el máximo de pruebas posible y tratar de localizarlos lo antes que se pueda", ha declarado.

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En este sentido, Guzmán ha querido trasladar un mensaje de "tranquilidad absoluta" y ha recordado, de hecho, que "los índices de siniestralidad y demás que tiene Huelma son muy mínimos, muy por debajo de las medias incluso". El tiroteo ha tenido lugar pasadas las doce de la noche en la calle Rocabril, cuando individuos que no eran vecinos del municipio comenzaron a abrir fuego hacia las personas que se encontraban a las puertas de sus casas.

Tras dejar heridas a cuatro personas, los miembros del clan procedentes de Almería se dieron a la fuga. La Guardia Civil, que ha localizado calcinado el vehículo que usaron, mantiene un amplio operativo de búsqueda por las provincias de Granada, Jaén y Almería para detener a los autores del tiroteo, algunos de ellos ya identificados.

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Un suceso que podría estar relacionado con un enfrentamiento entre dos clanes

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha confirmado que el suceso parece estar relacionado por el enfrentamiento abierto entre dos clanes, Los Lateros y Los Saules, por el homicidio de un joven de 22 años en su vivienda de Puente del Río en Adra (Almería) el 2 de junio de 2025. Estos hechos que se barajan en el origen del ajuste de cuentas de Huelma se produjeron en una plazoleta de la calle Marte, en la barriada de Puente del Río de Adra, donde el 112 recibió sobre las 9,00 horas varios avisos por disparos y por una pelea con más de una veintena de personas implicadas.

En aquel momento, el enfrentamiento comenzó a raíz de una discusión vecinal por el volumen de la música. El altercado derivó en un tiroteo en el que el joven fue alcanzado por un disparo de escopeta y murió poco después como consecuencia de las heridas. El caso sigue abierto y sin haber detenido al autor del crimen. Al respecto, cabe señalar que dos de los cuatro heridos en el tiroteo registrado en Huelma son hijos del conocido como 'Saúl el Viejo'. Es el hombre que está en búsqueda como presunto autor material del citado crimen en Adra, donde murió el joven de 22 años, al que se vincula con el clan de Los Lateros.

Fuentes próximas a la investigación han confirmado a Europa Press que ambos varones guardan relación con el principal sospechoso del suceso cometido hace casi un año, quien sigue en paradero desconocido. Los agentes difundieron su fotografía a mediados del pasado mes de abril para solicitar la colaboración ciudadana de cara a su arresto. Los dos hijos de 'Saúl el Viejo' se encuentran investigados en el marco de este último tiroteo ocurrido en Huelma, en el que también constan otras dos personas heridas que han sido reconocidas como "delincuentes habituales", aunque sin aparentes vínculos familiares con el clan de los Saúles.

El sospechoso

La Guardia Civil mantiene a 'Saúl el Viejo' como único sospechoso del crimen abderitano, a pesar de que su nieto se reconociera como responsable en un vídeo difundido a través de la red social 'Tik Tok' a finales de abril. Desde la Comandancia apuntaron la inexistencia de indicios que llevaran a valorar dicha confesión por parte del menor de 15 años.

El enfrentamiento se originó a raíz de una discusión vecinal por el volumen de la música, cuando un hombre de 60 años recriminó a otro que la bajara. El altercado derivó en un tiroteo en el que el joven fue alcanzado por un disparo de escopeta en el pecho y murió poco después como consecuencia de las heridas.

Durante los días posteriores se registraron incendios en varias viviendas de miembros del clan de Los Saúles, que abandonaron la zona. Ahora, la Guardia Civil investiga la vinculación de dicho episodio con los hechos ocurridos pasada esta medianoche en la calle Rocabril de Huelma. Las autoridades mantienen que 'Saúl el Viejo' continúa huido y "es considerado una persona peligrosa" que "podría disponer de armas", por lo que solicitan colaboración ciudadana para que quien tenga una pista sobre su paradero informe a través del 062, el teléfono 950 256 122 o el correo cmd-almeria-pj-personas@guardiacivil.org