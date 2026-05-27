Los agentes han rescatado a dos hermanos, de 64 y 68 años, con quemaduras del interior de un incendio en una casa de Chiclana, Cádiz

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Agentes de la Guardia Civil y Policía Local han rescatado en la madrugada de este miércoles a dos hermanos, de 64 y 68 años, que se vieron atrapados entre las llamas de un incendio que se originó en el interior de la vivienda en la que se encontraban en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Tras el rescate de las dos personas, que presentaban quemaduras, uno de los guardias civiles tuvo que recibir asistencia sanitaria en el lugar de los hechos para administración de oxígeno.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos ocurrieron alrededor de las 4:50 horas cuando recibió en la Central de Servicios de la Comandancia un aviso de la sala 112 alertando del incendio en el interior de una vivienda donde se encontraban dos moradores, por lo que se activó un dispositivo con patrullas en servicio de Seguridad Ciudadana, Policía Local de Chiclana, Bomberos y servicios médicos.

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El hombre avisó de que su hermana estaba atrapada en el domicilio

Una vez en el domicilio se observó que en el umbral de la vivienda se encontraba un varón, manchado de hollín, con quemaduras, dificultad para respirar y desorientado. Además, informó que en el interior de la vivienda seguía atrapada su hermana, de 68 años.

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Ante esta situación, agentes de la Guardia Civil y Policía Local accedieron "sin dudar" al interior, de donde salía una densa nube de humo que impedía la visibilidad y un fuerte olor a combustible. Una vez dentro lograron localizar a la víctima tumbada en el suelo, exhausta, atrapada entre escombros, con quemaduras y con síntomas de intoxicación por inhalación de humo que le impedía moverse.

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Tras poner a salvo a las dos víctimas y ser atendidas por los servicios médicos, que se encontraban en el lugar, uno de los guardias civiles tuvo que recibir asistencia sanitaria in situ para administración de oxígeno.