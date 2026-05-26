El incendio declarado en el entorno de Marismillas, en Doñana, afecta ya a unas 400 hectáreas de una zona de máximo valor ecológico

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La Estación Biológica de Doñana-CSIC ha mostrado este martes su “preocupación” por el incendio declarado en el Parque Nacional de Doñana, que afecta principalmente a las dunas y corrales de Marismillas, en el sector suroeste del espacio protegido, una zona de “enorme valor ecológico” y fundamental para la biodiversidad.

La institución ha compartido en redes sociales una imagen captada por el satélite Sentinel-2 durante su paso este lunes, en la que se aprecia la extensión del fuego.

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“La nubosidad dificulta todavía una estimación precisa de la superficie afectada”, han señalado desde la Estación Biológica, aunque las primeras estimaciones realizadas por su Laboratorio de SIG y Teledetección apuntan a unas 400 hectáreas afectadas.

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Una de las áreas de mayor valor ecológico del parque

El presidente del Consejo de Participación de Doñana, Enrique Mateos, ha explicado que el incendio se encuentra dentro del área de máxima conservación del Parque Nacional y ha advertido de que se trata de una zona “bastante particular” porque en muy poco espacio confluyen los grandes ecosistemas de Doñana.

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“Tenemos cerca las marismas, las dunas y los cotos, que es la parte que se está quemando desde hace un par de días, y el nivel de preocupación es alto”, ha afirmado.

Mateos ha subrayado que se trata de una zona de “enorme valor ecológico”, donde conviven especies típicas del clima mediterráneo, y ha señalado que será necesario plantear medidas de restauración una vez el incendio quede extinguido.

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Según ha detallado, el fuego afecta sobre todo a zonas de pinar y monte bajo. Ha explicado que los pinos generan una gran cantidad de hojarasca y acículas que cubren el suelo y favorecen la propagación de las llamas.

Además, ha recordado que las abundantes lluvias registradas durante el invierno provocaron un crecimiento notable de pastos y forraje, lo que incrementa el riesgo de incendios.

A ello se suman las altas temperaturas, “que no son típicas de esta época del año”, y el fuerte viento de la costa, factores que están dificultando las labores de extinción y acelerando el avance del fuego.

El fuego avanza en una zona de transición entre ecosistemas

Mateos ha explicado que el incendio está avanzando principalmente por la franja de transición entre las marismas y las dunas, mientras que hacia la marisma el fuego encuentra una mayor humedad que dificulta su propagación.

También ha señalado que se trata de una zona emblemática para el turismo de naturaleza en Doñana, ya que desde allí pueden observarse las grandes transiciones paisajísticas entre marismas, pinares, dunas y arenas estabilizadas.

“Es una de las imágenes que aparecen en todas las promociones”, ha indicado. El presidente del Consejo de Participación de Doñana ha descrito el área afectada como una zona “muy complicada” para la intervención de maquinaria pesada.

Ha explicado que atravesar determinadas áreas podría generar un impacto ambiental “casi al mismo nivel del propio incendio”, por lo que los accesos deben realizarse por caminos concretos o incluso por la playa cuando la marea lo permite.

Llamamiento a reforzar la protección de Doñana

Mateos ha defendido que siempre se pueden implementar medidas adicionales de protección y ha pedido tanto a la Junta de Andalucía como al Ministerio que destinen todos los recursos posibles para controlar el incendio cuanto antes.

“Tenemos que velar todos por Doñana porque es un patrimonio de Andalucía y de la humanidad”, ha afirmado.

Sobre el origen del incendio, Mateos ha señalado que en la mayoría de los fuegos que afectan a ecosistemas naturales suele existir intervención humana, ya sea de manera accidental o intencionada.

Además, ha considerado extraño que hayan aparecido dos focos próximos en una zona de difícil acceso, aunque ha insistido en que serán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quienes determinen las causas del incendio.