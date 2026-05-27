La Guardia Civil ha encontrado el cuerpo sin vida del joven de 23 años desaparecido en el pantano de Almansa, en Albacete

Buscan a un joven de 23 años en el pantano de Almansa desaparecido tras pedir auxilio en el agua

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El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil ha encontrado al mediodía de este miércoles el cuerpo sin vida del joven de 23 años que desapareció este martes en el pantano de Almansa.

Fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a EFE de que el rescate del fallecido se ha producido sobre las 15:30 horas de este miércoles. A las 19:26 horas del martes se recibió el aviso porque había un hombre en el agua pidiendo auxilio en la zona del puente flotante del pantano de Almansa.

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Al lugar, donde se encontraban familiares de la persona desaparecida, se desplazaron en la tarde del martes bomberos, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local, Protección Civil y una UVI, además de un equipo de asistencia psicosocial de Cruz Roja, que se retiraron por la noche. Y a las ocho de la mañana de este miércoles se ha reanudado la búsqueda, con la incorporación del GEAS de la Guardia Civil, que ha localizado el cadáver del joven dentro del pantano.

El joven pidió ayuda desde el agua

Los bomberos comenzaron la búsqueda del joven el pasado martes en el pantano de Almansa tras pedir auxilio y no ser localizado en el agua. Los hechos han tenido lugar a las siete y media de la tarde cerca del puente flotante del pantano, cuando el chico empezó a pedir ayuda en el agua.

El incidente fue catalogado y publicado por el 112 como un “accidente fluvial” y en el aviso se indicó que un hombre estaba en el agua reclamando ayuda y que había un afectado. Los vecinos de la zona y familiares del fallecido habrían avisado de que el chico intentó nadar y agarrarse a una boya antes de desaparecer en el agua del embalse.