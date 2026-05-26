Los bomberos están buscan este martes a un joven de 23 años desaparecido en el pantano de Almansa

Buscan a Justhin Daniel, un menor de 14 años desaparecido desde hace una semana en Getafe

Compartir







Los bomberos están buscan este martes a un joven de 23 años desaparecido en el pantano de Almansa tras pedir auxilio y no ser localizado en el agua.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar a las 19:26 horas en las cercanías del puente flotante del pantano, cuando este varón ha comenzado a pedir auxilio en el agua, aunque aún no ha sido localizado.

Hasta el lugar se han desplazado, además de los bomberos de Almansa, efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, así como una UVI. También se ha desplazado un equipo de asistencia psicosocial de Cruz Roja para atender a los familiares del afectado, que se encontraban en el lugar en el momento de los hechos.

El incidente ha sido catalogado y publicado por el 112 de CLM como un "accidente fluvial". En el aviso se indicaba que un hombre estaba en el agua reclamando ayuda y que había un afectado.

PUEDE INTERESARTE Buscan a un joven de 19 años desaparecido en la playa asturiana de Salinas

Según recoge 'La Tinta de Almansa', vecinos de la zona y familiares del afectado habrían avisado que el joven habría intentado nadar y agarrarse a una boya antes de desaparecer en las aguas del embalse. Fueron los propios familiares quienes dieron el aviso al Sepei, cuyos efectivos se desplazaron al lugar apenas unos minutos después de recibir la alerta.