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Buscan a Justhin Daniel, un menor de 14 años desaparecido desde hace una semana en Getafe

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Menor desaparecido en Getafe. Europa Press
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Familiares, amigos, compañeros y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad buscan a Justhin Daniel L.A., un menor de 14 años desaparecido hace una semana, el pasado 19 de mayo, en la localidad madrileña de Getafe, según informa el Ministerio del Interior.

Justhin Daniel mide en torno a 1,70 metros, tiene complexión delgada y pesa unos 55 kilos, según los datos facilitados por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente del citado Ministerio del Interior.

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Para comunicar cualquier información que ayude a dar con el paradero del niño se ruega contactar con la Policía Nacional en el teléfono 091, la Guardia Civil en el teléfono 062 o directamente al teléfono de Emergencias 112.

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