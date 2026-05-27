La caída previa de Isak Andic fue en una comida en 2024 en la Mutua Universal

Los informes técnicos sobre la muerte del fundador de Mango alientan la sospecha: ¿hubo un forcejeo entre Isak Andic y su hijo en Montserrat?

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BarcelonaLa investigación de la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, cuenta con un elemento que podría ser importante en la estrategia de la defensa de su hijo Jonathan Andic, acusado de homicidio y en libertad bajo fianza. Es una grabación captada por las cámaras de seguridad que recoge una caída hace tres meses en la sede de la Mutua Universal en Barcelona, previa a su muerte el 14 de diciembre de 2024 al precipitarse por un barranco en Montserrat.

Según informa El Periódico, la caída fue hace dos años tras el verano durante una comida habitual que reúne a veteranos empresarios. Un encuentro organizado por el presidente de Mutua Universal, Juan Echevarría, que se celebró en la sede central situada en la avenida Tibidabo de Barcelona.

Fue en la entrada del edificio donde se produjo la caída de Isak Andic, que era la segunda ocasión en la que asistía a estos encuentros a los que acuden destacados empresarios y abogados catalanes. Fue en el vestíbulo donde tropezó y cayó y un vigilante de seguridad le ayudó para evitar que cayera al suelo. Al final del encuentro, ese empleado enseñó las imágenes de la caída grabadas con el móvil de las cámaras de seguridad al presidente de la Mutua Universal, según fuentes consultadas por El Periódico.

Entrega con lágrimas

Un incidente y una grabación que el anfitrión Juan Echevarría recordó cuando el 4 de marzo de 2025 el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell reabrió la causa por la muerte del fundador de Mango tras las nuevas diligencias practicadas. El empresario decidió que se entregara el vídeo a la familia por responsabilidad. Un momento que estuvo cargado de emoción. Tal como publica el diario, Jonathan Andic dio las gracias, tras recibir el lápiz de memoria, entre lágrimas, por la importancia de ese material para su defensa, dirigida por Cristóbal Martell, que está estudiando aportarlo a la causa.

La jueza del caso, Raquel Nieto Galván, subraya en el auto de prisión que la ruta que recorrían padre e hijo discurría por un tramo “que no presenta ninguna dificultad" excepto "en el punto en concreto donde se producen los hechos”.