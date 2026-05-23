Jonathan Andic le dijo a su secretaria que se lo habían robado en un viaje de 48 horas a Quito, Ecuador

Las llamadas que hizo Jonathan Andic minutos después de la caída de su padre: primero a la pareja y luego a Emergencias

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El móvil de Jonathan Andic, sospechoso por la muerte de su padre Isak Andic, desapareció "en extrañas circunstancias". Así lo ha anunciado la jueza que instruye el caso, quien ha coincidido con la hipótesis de los Mossos d'Esquadra. Los agentes descubrieron que el hijo del magnate había cambiado de teléfono el día del fallecimiento de su padre y que no había rastro de los antiguos WhatsApps, según informa 'Cadena Ser'.

Andic le dijo a su secretaria que se lo habían robado en un viaje de 48 horas a Quito, Ecuador, que realizó justo tres meses después de la muerte del fundador de Mango. Pero los Mossos han comprobado que ese teléfono nunca dio señal en ese país "ni ha vuelto a conectarse después".

El teléfono nunca dio señal en Quito y no había denuncia por robo

Jonathan Andic realizó ese viaje entre el 24 y el 26 de marzo de 2025, dos semanas después que los medios de comunicación informaran que el juzgado de Martorell había reabierto la causa por la muerte de Isak Andic. Ante las sospechas que había sobre él, al ser el único testigo del supuesto accidente, comenzaron a investigar en profundidad.

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Los mossos del Área de Investigación de Martorell comprobaron que sí se efectuó ese viaje: embarcó hacia Quito y dos días después regresó a España. Pero ni existen denuncias por robo o pérdida del aparato -una situación que podría ser comprensible por la corta duración del viaje- ni el teléfono dio señal durante esas 48 horas.

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Los agentes consiguieron que todas las operadores, a excepción de una, comprobasen que ese teléfono no se activó ni dio señal en las fechas indicadas. Ese silencio telefónico se convierte en un indicio relevante para las autoridades, ya que podría haber aprovechado el viaje para deshacerse de ese móvil. Aunque tampoco descartan que nunca llegase a viajar a Ecuador, sino que fuese destruido antes de salir del país.

Jonathan aseguró que pidió el nuevo teléfono en enero

Pero Andic dio otra versión. Según el hijo del fundador de Mango, pidió en enero el nuevo modelo de Iphone 16 PRO. El móvil lo recibió su secretaria y él no reparó en cambiarlo hasta tres meses después, cuando aterrizó en España tras haberse quedado sin móvil. El acusado afirmó ante la jueza que la renovación de teléfonos es una práctica “habitual” entre los altos mandos de Mango por cuestiones de “seguridad” y negó cualquier vinculación con la muerte de su padre.

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Y ese teléfono nuevo es el que Jonathan entregó a los Mossos el pasado 9 de septiembre, cuando los agentes lo abordaron al salir de Mango con una orden judicial. Como en el resto de ocasiones, colaboró y entregó a los policías el teléfono pero los investigadores solo encontraron mensajes de WhatsApp de los últimos seis meses.

La jueza ve "odio, rencor, ideas de muerte" y una "obsesión de Jonathan por el dinero"

Los Mossos han intentado recuperar los mensajes pero de momento no han conseguido descargar el historial. Lo que sí tiene la jueza son unas conversaciones con el padre -gracias al móvil del fallecido- donde se puede comprobar que no existe "una relación sin desavenencias". La magistrada afirmo que en esos mensajes hay "manipulación emocional", "odio, rencor, ideas de muerte" de las que "culpabilizaba a su padre", "siendo el motivo principal de dicha mala relación la obsesión que Jonathan Andic tiene por el dinero".

La defensa niega esas afirmaciones y considera que los informes incluyen "graves imprecisiones" al basarse en conversaciones sin contexto de hace años. Los abogados desmienten que hubiese presiones, móvil económico o mala relación entre ambos. Y para demostrarlo, los letrados ya están recopilando datos como, por ejemplo, la terapia que padre e hijo habían comenzado y los viajes familiares.