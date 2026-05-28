El Clan que tampoco se siente seguro en Huelma decide volver a sus casas de donde huyeron por miedo a los Lateros.

La respuesta del clan de Los Saúles, de Almería, implicado en el tiroteo de Huelma: "Te voy a hacer pedazos, por mi padre"

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La lucha entre los Lateros y el clan de los Saúles no cesa. Y no parece que vaya a acabar bien. Todo comenzó un día de junio de 2025 en Adra. El día en el que un joven de 22 años moría como consecuencia de un disparo. Los Lateros acusan desde ese día a Saúl 'El Viejo' del asesinato, líder del clan, algo que niega su hijo Antón. De hecho, la intención siempre ha sido salvar al líder del clan.

En abril de 2026, Reinaldo Saúl, nieto del mismo, reconoció ser el asesino en un vídeo de Tik Tok. Las autoridades determinaron que se trataba de una maniobra encubridora del clan. Si un menor de edad o un joven asume la culpa, el caso pasa a la jurisdicción de menores, evitando una condena de décadas en prisión para Saúl el Viejo. Este sigue en paradero desconocido -por miedo a ser eliminado por los Lateros- y la tensión entre estos y los Saúles no para de crecer.

El último eposido de este enfrentamiento se ha vivido en Huelma, en Jaén, esta misma semana con un enfrentamiento entre los dos clanes rivales, que se ha saldado con cuatro personas heridas por arma de fuego. Un grupo de personas llegados desde Almería abrieron fuego contra miembros del clan de los Saúles que estaban a las puertas de su domicilio en Huelma. El objetivo eran los hijos del Saúl Viejo y los nietos de este, pero, según los miembros de este clan, los disparos fueron a parar a Diego y Pedro, dos vecinos del municipio de Huelma que se encuentran gravemente heridos.

Antón, hijo de Saúl lanzaba una amenaza. "No quieren justicia, quieren tomarse la justicia por su mano. (...) Si mandáis a sicarios, que no les tiemble la mano para matarnos. Si queréis justicia, ojo por ojo y diente por diente, te voy a hacer pedazos, por mi padre que te voy a hacer pedazos".

Hasta ahora se sentían seguros en Huelma, rodeados de familiares y amigos, pero afirman que eso ya no es así. "Han hecho más de 300 kilómetros para venir a hacernos daño y si no estamos seguros aquí, nosotros vamos a volver a nuestras viviendas, a nuestras casas. Nos las quemaron, pero las vamos a rehabilitar y vamos a volver a vivir allí para darles a nuestros hijos unas condiciones dignas. Si ellos ya quieren traer sicarios, ellos sabrán. Nosotros no queremos pelear ni venganza, pero si nos atacan nos defenderemos como haría cualquier ser humano al ver su vida en peligro", han declarado al Diario de Almería.