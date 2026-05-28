Claudia Barraso 28 MAY 2026 - 20:46h.

Los agentes han descubierto en Málaga parte del tesoro que tenía escondido el mafioso Matteo Messina Denaro

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Las fuerzas de seguridad italianas comunicaron la detención del jefe mafioso Matteo Messina Denaro, en la isla de Sicilia, considerado como uno de los últimos grandes padrinos de la Cosa Nostra y prófugo de la Justicia. Lo capturaron en la clínica de Palermo, donde había acudido a someterse a un tratamiento.

No confirmaron entonces cuál era el tratamiento, pero ocho meses después de su detención, se conoció su muerte como consecuencia de un cáncer de colon. Los agentes no confirmaron en el momento de la detención el tratamiento al que se iba a someterse el delincuente, pero seguramente estaría relacionado con el cáncer que le hizo fallecer unos meses después.

Pasados tres años de su detención se encontró parte del “tesoro” que acumulaba el mafioso. El descubrimiento se produjo este jueves en una operación desarrollada en Italia por la Guardia de Finanzas y en la que colaboró la Policía Nacional, según ha confirmado el medio ‘Diario Sur’.

Todo lo encontrado en Málaga

La investigación se inició tras recibir un aviso por parte de las autoridades andorranas ante las sospechas originadas por una mujer que provenía de Sicilia y que tenía gran disponibilidad de fondos financieros. Tras las indagaciones de los agentes, consiguieron destapar una importante red internacional utilizada por los mafiosos desde principios de los años 80.

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Entre los bienes incautados destacan 22 inmuebles, algunos de ellos de lujo, ubicados en la zona más exclusiva de la Costa del Sol y en España estaban registradas hasta cinco empresas que se utilizaban para registrar inversiones y patrimonio por parte de los presuntos criminales, que también contaban con dos firmas en Gibraltar y otra en las Islas Caimán. También descubrieron más de 12 kilos de oro, metales preciosos y un importante paquete de acciones de un banco libanés.