El fundador de Mango llevaba años pensando en cómo ordenar parte de su patrimonio, y planeó dejar parte de su fortuna en un proyecto

Los significativos movimientos de las hermanas de Jonathan Andic después de que él dejase la vicepresidencia de Mango

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La muerte de Isak Andic se ha convertido en uno de los casos judiciales más mediáticos de los últimos años en España. En medio de la investigación sobre lo ocurrido en Montserrat y la detención de su hijo mayor, Jonathan Andic, como presunto autor del homicidio, han comenzado a salir a la luz detalles de uno de los proyectos más personales que el fundador de Mango estaba preparando antes de morir: la creación de una gran fundación dotada con cerca de 50 millones de euros. Un proyecto que, pese al terremoto que atraviesa la familia, seguirá adelante.

Según publica 'Vanitatis' este jueves, 28 de mayo, y tal y como avanzó 'ABC' hace días, Andic llevaba tiempo trabajando en una estructura filantrópica de gran dimensión que debía convertirse en uno de los principales vehículos de acción social impulsados desde el empresariado catalán.

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Los detalles

El entorno cercano a los Andic sostiene que la iniciativa no se ha paralizado tras el fallecimiento de Andic y que estaba ya muy avanzada antes de ello. Además, aclaran que responde a una voluntad expresa de Isak Andic de dejar un legado que trascendiera el negocio de la moda.

De acuerdo al citado medio, sus hijos han asumido como propia la fundación y va a ser diseñada jurídicamente por el despacho Roca Junyent, uno de los bufetes más importantes de España en materia mercantil y patrimonial. La intención del empresario era dejar estructurada una entidad estable, profesionalizada y con capacidad para desarrollar proyectos de largo recorrido, alejándose de modelos más vinculados a la imagen corporativa de las grandes compañías.

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Fuentes cercanas al entorno de Andic señalan que el fundador de Mango llevaba años pensando en cómo ordenar parte de su patrimonio y canalizarlo hacia iniciativas sociales y culturales. En la última etapa de su vida, el empresario había intensificado su interés por cuestiones relacionadas con la educación, la integración social, el apoyo cultural y determinados proyectos vinculados al emprendimiento.

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La fundación iba a contar desde el inicio con una dotación cercana a los 50 millones de euros, un importe que la habría situado entre las grandes fundaciones privadas españolas nacidas en los últimos años. La cifra, además, "nunca fue motivo de discusión" entre sus miembros y "no suponía demasiado" para la familia -de acuerdo al entorno cercano-, cuyo patrimonio supera los 4.000 millones de euros según 'Forbes'.

Aunque todavía no han trascendido todos los detalles de funcionamiento interno ni la composición definitiva, sí se ha conocido que Andic quería implicarse personalmente en el diseño de la institución y definir sus áreas de actuación antes de ponerla oficialmente en marcha.

La estrategia de la defensa de Jonathan

Se prevé que la información de la continuidad de la fundación y el supuesto apoyo de sus hijos va a ser utilizada por la defensa de Jonathan para intentar desmontar la teoría de la jueza sobre una presunta discusión entre padre e hijo relacionada con la fundación y el dinero.

La jueza subraya que Jonathan estaba "obsesionado con el dinero" y que la posible creación de una fundación, a la que Isak planeaba dejar parte de su fortuna, habría sido un "posible móvil" para acabar con su vida.

Isak Andic murió después de precipitarse durante una excursión con su hijo en esta zona montañosa catalana que frecuentaba habitualmente. En un primer momento, la investigación apuntó a una caída accidental. No obstante, meses después comenzaron a aparecer dudas sobre las circunstancias exactas del fallecimiento. El análisis de determinados movimientos, algunas contradicciones en las versiones iniciales y diferentes pruebas periciales acabaron provocando un giro radical en la investigación: la detención de Jonathan como presunto autor del homicidio.

Por el momento, la investigación continúa bajo secreto parcial y las autoridades mantienen máxima prudencia sobre los detalles concretos del procedimiento.