Antoni Mateu 28 MAY 2026 - 06:00h.

Conducir sin cinturón, adelantamientos bruscos o mirar el teléfono son algunas de las conductas que los algoritmos de estos radares permitirán reconocer más fácilmente

Hasta 6 puntos menos por una sola infracción: riesgos desconocidos por incumplir las normas de la DGT

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Los radares 'inteligentes' van a medir mucho más que la velocidad que tenemos en la carretera. Gracias a la adopción de inteligencia artificial y de sensores más sofisticados, el reconocimiento del entorno va a ser mucho más preciso de lo que lo era hasta ahora.

No sólo se trata de ubicar el coche y la carretera: es identificar lo que estamos haciendo dentro. Detectarlo al instante y sancionar por ello. Todo esto es posible debido a la adopción de nuevos radares, que además van a ser mucho más fáciles de instalar.

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Pamplona ha anunciado que incorporará esta tecnología

En nuestro país, Pamplona empezará adoptando este próximo junio esta nueva modalidad con cuatro nuevo radares -ubicados en avenida del Ejército, la calle Sadar, el Paseo Santa Lucía y la avenida de Guipuzkoa-. Una de las características de la medición es el rango ampliado: los nuevos radares con IA captan desde los 10 hasta los 320 kilómetros por hora.

Sin embargo, uno de los detalles que tiene que ver con su instalación, es que no van a ser fijos: serán rotatorios. Al ser de instalación más sencilla debido a la propia miniaturización de los componentes, los nuevos radares con IA no necesitan de cabinas grandes fijas en ciertos puntos.

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De hecho, aunque el Ayuntamiento haya revelado las ubicaciones de estos radares con IA, también ha explicado que estos radares "irán rotando", cambiando su ubicación de funcionamiento.

Esto es lo que miden los nuevos radares con IA

Además de la propia velocidad antes mencionada, es el rango de visión el que también se expande. No sólo serán capaces de observar un solo carril, sino que estos nuevos radares van a poder observar diferentes carriles de forma simultánea y en ambas direcciones.

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No obstante, este nuevo tipo de radar podrá adoptar sistemas de medición independientes y aplicarlos todos a la vez. En otras palabras: se puede configurar una medición de 70 km/h en un sentido y de 120 km/h en otro. Y en todo momento será capaz de detectar las infracciones que se producen en ambas direcciones.

Sin embargo, no es lo único. Se incorporan sensores de color (decimos adiós a las fotos en blanco y negro), montan un lector de matrículas incorporado y las ópticas se mejoran para ver con más detalle lo que sucede dentro del coche: si llevamos (o no) el cinturón puesto, si estamos hablando por teléfono, si estamos sujetando el volante, etc.

A lo que se complementan los cambios de carril que no estén permitidos, adelantamientos prohibidos, movimientos bruscos o no respetar señales como los pasos de cebra, cebreados amarillos o semáforos.

Los nuevos radares con IA van instalados en altura

Además de ser más sofisticados (técnicamente hablando) que los radares convencionales, estos nuevos modelos con IA pueden detectar todo este abanico de elementos ya que funcionan en altura.

No sólo se minimiza infraestructura para que estos puedan funcionar, sino que, debido al avance tecnológico, estos serán más fáciles de instalar y cambiar de posición.