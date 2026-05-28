Prisión provisional para la presunta asesina de su suegra en Palma

Acuerdan la prisión provisional sin fianza para la mujer detenida el pasado lunes por la muerte de su suegra

La mujer detenida por matar a su suegra de 73 años en Palma afirma que actuó en defensa propia

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El Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, en funciones de guardia, ha acordado este jueves la prisión provisional sin fianza para la mujer detenida el pasado lunes por la muerte de su suegra en el barrio de Pere Garau de la capital balear.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), el juzgado ha dictado un auto en el que ordena que la arrestada permanezca bajo custodia de la Policía Nacional y privada de libertad mientras continúe ingresada en el Hospital Universitario Son Espases.

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Asimismo, se ha establecido que, una vez que reciba el alta médica, sea trasladada al centro penitenciario de Palma en situación de prisión provisional comunicada y sin posibilidad de eludirla mediante fianza.

Mató presuntamente a su suegra a golpes

La investigación del caso, en función de la fecha de los hechos, será asumida por la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma. La mujer de 36 años fue detenida el lunes en Palma acusada de haber matado a su suegra, de 73.

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La detenida, que mantenía una mala relación con la madre de su pareja, presuntamente mató a la víctima a golpes después de que se produjera un forcejeo en el domicilio de Pere Garau donde ambas convivían.

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La suegra, a falta de la autopsia definitiva que lo confirme, murió como consecuencia de múltiples traumatismos, tras lo que la arrestada permaneció junto al cadáver hasta que llegó su pareja e hijo de la fallecida.