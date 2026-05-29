Declaran culpable al joven acusado de asesinar a un conocido de tres disparos en la cabeza en Atarfe, Granada

El acusado de matar a un hombre a tiros en Atarfe, Granada, sobre la víctima: "Pensaba que me iban a hacer desaparecer como a mi hermano"

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El jurado popular que desde el lunes se encarga de juzgar a un joven acusado de matar a un conocido, al que disparó tres veces en la cabeza a quemarropa en Atarfe, Granada, lo ha declarado culpable de asesinato con la atenuante de confesión.

Los nueve miembros del jurado han considerado probado que el procesado asesinó a la víctima, con la que tenía graves enfrentamientos previos, y que lo hizo además con un arma para la que no tenía licencia. Sin embargo, no han considerado suficientemente probado que en el interior de la furgoneta en la que se produjo el crimen estuviese en ese momento la hija menor de la víctima, una niña de tres años, por lo que lo han declarado no culpable de los cargos por lesiones psíquicas.

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El acusado declaró este jueves que había actuado movido por un "miedo atroz" y como respuesta a que la víctima lo apuntó previamente con un arma.

La víctima, un hombre de 34 años

Los hechos ocurrieron pasadas las 13:30 horas del 16 de enero de 2024 cuando la víctima estaba en el interior de una furgoneta aparcada en una calle de Atarfe y el procesado, que se acercó caminando, le disparó tres veces en la cabeza a menos de 10 centímetros de distancia. Esos disparos provocaron una importante destrucción de la masa encefálica y daños vitales por los que la víctima, de 34 años, murió sobre las 14:00 horas de ese mismo día.

La Fiscalía solicitó inicialmente una condena a 31 años de cárcel por el asesinato, la tenencia ilícita de armas y los daños a su hija, que según el ministerio fiscal y la declaración de una testigo, estaba dentro del vehículo y sufre desde entonces problemas de salud mental. El procesado y la víctima tenían conflictos previos y una orden de alejamiento por varios tiroteos y un atropello que se suman a la desaparición no voluntaria y sin resolver del hermano del acusado.

La acusación particular había elevado la petición de cárcel a 33 años mientras que la defensa, que ejercen Marcos García Montes y Marta Castellanos Munguía, solicita 6 años de prisión por un delito de homicidio, con las atenuantes de confesión y miedo insuperable.