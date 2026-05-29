Investigan el hallazgo de dos hombres muertos sin violencia aparente en Molvízar, en Granada

La Guardia Civil investiga la muerte de dos hombres hallados sin vida en una vivienda de Molvízar, en Granada

El vídeo en el que Jonathan Andic muestra una caída anterior de su padre: intenta demostrar que su muerte fue accidental

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La Guardia Civil investiga la muerte de dos hombres de algo más de 40 años cuyos cuerpos sin vida han aparecido este viernes en el interior de la casa de uno de ellos en Molvízar, en Granada, en principio sin signos externos de violencia, han informado a EFE fuentes del instituto armado.

El hallazgo se produjo en la madrugada de este viernes, y del mismo dio aviso un vecino de la zona, según las fuentes.

La Guardia Civil ha confirmado que se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y que será la autopsia, que se practicará a ambos cuerpos en el Instituto Anatómico Forense de Granada, la que determinará las causas exactas de la muerte.