Detienen a un menor por huir del instituto y encañonar a una mujer para robarle el coche

Se está valorando ahora si el joven padece algún problema de salud mental

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CalviàLa Policía Local de Calvià, en Mallorca, ha detenido este viernes a un menor por supuestamente encañonar a una mujer con una pistola simulada para robarle el coche.

Fuentes municipales han explicado que el joven ha abandonado el IES Bendinat esta mañana saltando la valla y al ver el vehículo, ha encañonado a la conductora con un arma corta simulada, sin capacidad de fogueo de detonantes, y se ha metido en el coche con la intención de irse.

Ha sido detenido por un policía local que regulaba el tráfico

Al ver el revuelo generado, el policía local que estaba regulando el tráfico en el acceso al instituto, ha detenido al menor, que no ha opuesto resistencia.

Se está valorando ahora si el joven padece algún problema de salud mental.