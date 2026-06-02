Encuentran el cuerpo sin vida de Mackenzie Swift, de 11 años, en el río Don

El cuerpo de Mackenzie Swift, el niño de 11 años desaparecido junto al río Don, ha sido encontrado sin vida.

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La peor de las hipótesis se ha cumplido. El cuerpo de Mackenzie Swift, el niño de 11 años desaparecido junto al río Don, , ha sido encontrado sin vida. El superintendente jefe Pete Thorp, comandante del distrito de Doncaster, quiso agradecer el apoyo de todos para encontrarlo: “En primer lugar, en nombre de todos los que han participado en la operación para encontrar a Mackenzie desde el sábado, envío mis más sentidas condolencias a su familia y amigos".

“También quisiera agradecer a la comunidad local, que nos permitió llevar a cabo la búsqueda y recuperación con muy pocos curiosos y cámaras, para brindar a Mackenzie y a su familia la dignidad que merecen. No solo por eso, sino también por las ofertas de ayuda; sabíamos que contábamos con muchos ciudadanos dispuestos a hacer todo lo posible por ayudar.”, ha señalado.