Fallece el conductor de una motocicleta en un accidente en Isaba, en Navarra

Efectivos de la Guardia Civil instruyen las diligencias del siniestro

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Un hombre de 56 años de nacionalidad neerlandesa ha fallecido este martes tras sufrir una caída con una motocicleta en la carretera NA-137 (Burgui-Isaba-Francia), en el término de Isaba.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 13:24 horas y ha movilizado al lugar de los hechos al equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital básico y efectivos de la Guardia Civil, según ha informado el Gobierno foral.

El siniestro se ha producido a la altura del punto kilométrico 53,2 de la carretera NA-137 y ha consistido en la salida de vía de una motocicleta con un único ocupante. A la llegada de los servicios de emergencia, el motorista, un varón de 56 años, ya había fallecido como consecuencia del accidente.

La propia Guardia Civil ha informado de que el fallecido es un hombre de nacionalidad neerlandesa