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Fallecen un hombre, una joven y un bebé en un accidente de tráfico en Agón, en Zaragoza

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Vehículos de emergencia trabajan en el lugar del accidente registrado en la N-122, a la altura de Agón. Europa Press
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Un hombre de 47 años, una joven de 17 y un bebé de cuatro meses han fallecido este martes en la colisión entre una furgoneta en la que viajaban y un vehículo articulado en la N-122, a la altura del término municipal de Agón, en Zaragoza.

Según ha informado la Guardia Civil, el hombre fallecido conducía la furgoneta, mientras que la joven y el bebé viajaban en el asiento trasero. Por su parte, el conductor del camión ha resultado ileso.

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El accidente se ha producido en torno a las 15.00 horas en el kilómetro 53 de la N-122. El Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de Zaragoza instruye las diligencias para determinar las causas del siniestro.

Seis fallecidos en un día en las carreteras aragonesas

Este martes ha sido un día negro en las carreteras de Aragón, con seis fallecidos en total. A primera hora de la mañana, sobre las 08.45 horas, otras tres personas que viajaban en una furgoneta murieron tras colisionar con un camión en la A-1223, a la altura del término municipal de Ilche, en Huesca. El siniestro se produjo en el punto kilométrico 9 de la carretera A-1223, que une Monzón y Poleñino, en sentido descendente.

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