El terrible destino de Alicia, asesinada de un tiro en la cabeza tras una operación de tráfico de cocaína

Recibió un disparo en la cabeza el 13 de marzo de 2021 cuando iba a entregar 25.000 euros a un proveedor.

Un joven de 18 años confiesa que disparó a un padre y a su bebé de 18 meses en Francia: el hombre perdió un ojo

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Alicia Faye tenía solo 25 años, pero muchos problemas económicos. Y por eso, estar en medio de una operación de tráfico de cocaína en la Guayana Francesa no parecía su lugar. La joven transportaba 25.000 euros destinados a un proveedor local. Pero la realidad fue que encontró la muerte en la operación.

Un disparo en la cabeza acabó con su vida el 13 de marzo de 2021. Y nada parece estar claro. El juicio sobre su muerte ha comenzado esta semana sin la presencia del principal acusado, que se encuentra prófugo desde su liberación debido a un error procesal, señaña el diario Le Parisiene. “La familia Faye no busca venganza ni odio, sino la verdad”.

Los tres acusados están imputados por asesinato, complicidad en asesinato y robo agravado de las pertenencias personales de la víctima en un juicio que se prevé dure cinco días. Pero solo uno está dando la cara. Dane Langhorne, la última persona que vio con vida a Alicia Faye, fue puesto en libertad el 16 de octubre de 2024 por el Tribunal de Casación debido a un error procesal. Incumplió las condiciones de su libertad bajo fianza y desde entonces pesa sobre él una orden de arresto internacional.

El único acusado presente en el banquillo, un hombre con el rostro tatuado y largas rastas, cinematográfico, comparece por complicidad en asesinato como reincidente. Y sí, ya había condenado por tráfico de drogas. Un mundo que no era para Alicia Faye.