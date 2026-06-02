La Dirección General de la Guardia Civil ha abierto expediente disciplinario al capitán Juan Sánchez Yepes

El PSOE reconoce que pagó 45.000 euros a Leire Díez en los dos años que trabajó como periodista

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La Dirección General de la Guardia Civil ha abierto expediente disciplinario al capitán Juan Sánchez Yepes, ex agente de la Unidad Central Operativa (UCO), tras el auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por el 'caso Leire Díez'.

Según informan a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, Sánchez Yepes también ha sido suspendido de funciones como medida cautelar. El capitán ejercía hasta ahora como profesor para temas internacionales y derechos humanos en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid).

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El auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz centró una de las líneas de investigación del 'caso Leire Díez' en el rol que asumió este ex agente de la UCO por presuntamente revelar secretos contra su antigua unidad y colaborar para "impulsar sospechas ante la directora general de la Guardia Civil".

El capitán estaba siendo investigado con anterioridad en otra causa relacionada con un fraude en el sector de los hidrocarburos y, según la investigación de la que participa la propia UCO, se habría prestado a colaborar con la presunta trama del 'caso Leire Díez' vinculada a la etapa de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE.

Las sospechas del juez

El juez sospecha de que promovieron denuncias ante la Fiscalía General del Estado "tratando de germinar el despectivo y contaminante título de la 'UCO patriótica" y que, además, también acabaron "impulsando la sospecha sobre sus actuaciones ante la directora general de la Guardia Civil, que motivó la apertura de sendos expedientes de información reservada".

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El auto menciona que el abogado Jacobo Teijelo --que ejercía la defensa de Sánchez Yepes en otro caso de hidrocarburos-- celebró una reunión en diciembre de 2024 con el capitán de la Guardia Civil para presentarle a Leire Díez como una "persona del PSOE", de la que hay una grabación que consta en la investigación.

En aquella reunión, a la que también asistieron Teijelo y Javier Pérez Dolset, Sánchez Yepes llegó a dar información del teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO, a sabiendas de que era información reservada. "Eso mañana se publica y saben que soy yo y me machacan hasta en el carnet", llegó a decir este capitán antiguo integrante de la UCO.

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Las reuniones con el comandante Rubén Villalba

La exmilitante socialista también tuvo dos reuniones en marzo de 2025 con otro guardia civil, el comandante Rubén Villalba, investigado en el 'caso Koldo'. Este agente elaboró unas actas, que constan en las actuaciones judiciales, donde revela que Leire Díez le ofreció que le pagaran su defensa y que declarara como testigo protegido ante la Policía Nacional "contra la Guardia Civil y, concretamente, contra la UCO".

Por este motivo, agentes de la UCO se personaron el pasado 27 de mayo en la sede central de la Dirección General de la Guardia Civil en la calle de Guzmán el Bueno de Madrid para recabar las informaciones reservadas internas abiertas relacionadas con una posible filtración.

La UCO también acudió a la sede del PSOE en Ferraz y realizaron registros en los domicilios de Santos Cerdán en Milagro (Navarra), del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en Madrid capital y de Javier Pérez Dolset en Móstoles. El magistrado instructor ordenó estas diligencias porque indaga, entre otras cosas, en si hubo pagos desde el PSOE a la presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad.