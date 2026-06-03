La investigación por la muerte de la bebé a causa de las quemaduras sufridas, mientras la bañaba la pareja de su madre, mantiene todas las hipótesis abiertas

Investigan la muerte de una bebé de 16 meses por quemaduras mientras la bañaba la pareja de su madre en Sevilla: "Me encontré a mi niña achicharrada"

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BormujosEl subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha indicado este miércoles que la investigación por la muerte de una bebé de 16 meses a causa de las quemaduras sufridas, mientras presuntamente la bañaba la pareja de su madre, mantiene todas las hipótesis abiertas a la espera de la autopsia.

Toscano ha indicado que no se han practicado detenciones hasta el momento, a preguntas de los medios en Sevilla tras la entrega de unas viviendas protegidas.

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A la espera de que la autopsia "muestre alguna posible etiología"

Las quemaduras se podrían haber producido por una ducha o baño con agua caliente con la pareja de la madre en ese momento, ha detallado el subdelegado.

Se está a la espera de que la autopsia "muestre alguna posible etiología" que podrá determinar "cuál es el camino más acertado de todas esas variables" que barajan los investigadores, ha agregado Toscano.

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Ha pedido respeto para la investigación consciente de la "inquietud" familiar y social que genera el caso.

Sufría quemaduras en aproximadamente el 60 % de su cuerpo

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, presuntamente la pareja de la madre estaba bañando a la bebé en la localidad sevillana de Bormujos, cuando la progenitora advirtió que la niña tenía quemaduras graves en la piel, por lo que fue derivada de urgencia al citado hospital.

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Cuando ingresó, el equipo médico avisó a la Policía Nacional debido a la situación de la menor, que falleció el pasado viernes. La niña sufría quemaduras en aproximadamente el 60 % de su cuerpo, de las que no se pudo recuperar.

La denuncia de la familia de la pequeña: "Me encontré a mi niña achicharrada"

En declaraciones a 'Canal Sur', la madre de la pequeña ha negado que se tratase de un accidente, ya que si así hubiese sido solo se habría quemado una parte del cuerpo, además de que su pareja no tenía quemadura alguna. "El primer llanto que escucho de mi hija, me voy para el cuarto de baño y me encuentro a mi niña achicharrada".

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Por su parte, la abuela de la pequeña, Yolanda Jiménez, también ha concedido declaraciones al medio de comunicación anteriormente citado en las que ha pedido justicia: "Me encontré a mi hija en la puerta del baño chillándole 'qué le has hecho a mi hija'".

La pareja insiste en que las quemaduras se produjeron debido a un accidente. Sin embargo, la familia de la niña insiste en que fue un episodio intencionado. "Dice que fue a coger una toalla y la niña abrió el grifo y le dio al agua caliente. No es fiable, no es fiable porque mi niña tenía 14 meses, mi niña no andaba siquiera", declara la abuela de la menor a la televisión andaluza.

El presunto autor ya declaró como investigado antes del fallecimiento de la niña

Según han informado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la investigación la desarrolla la plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, con las diligencias 819/26.

El presunto autor ya declaró como investigado antes del fallecimiento de la niña, y cuando murió el caso pasó al grupo de Homicidios de Policía Nacional. Está previsto que vuelva a comparecer de nuevo en los próximos días, en una fecha aún no concretada.