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Islas Canarias

Detenido un hombre en Tenerife por acosar y amenazar a una mujer con mensajes telefónicos

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Un hombre, detenido por acosar a una mujer en Tenerife. Europa Press
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La Policía Nacional y el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), en una actuación conjunta, han detenido a un hombre investigado por presuntos delitos de acoso, amenazas y contra la intimidad, tras una investigación iniciada a raíz de la denuncia presentada por una mujer residente en Tenerife.

La investigación se centró en el presunto envío reiterado de mensajes amenazantes y comunicaciones realizadas mediante aplicaciones de mensajería y diferentes líneas telefónicas, algunas de ellas vinculadas a tarjetas SIM prepago bajo identidades falsas. Como resultado de las gestiones practicadas por ambos cuerpos policiales, la autoridad judicial autorizó la entrada y registro del domicilio del investigado, ubicado en Santa Cruz de Tenerife.

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En el transcurso de la actuación también se intervino una pequeña cantidad de sustancia estupefaciente

Durante el registro fueron intervenidos múltiples teléfonos móviles, memorias digitales y diversa documentación relacionada con la investigación, además de tarjetas SIM y soportes asociados a varias líneas telefónicas que están siendo objeto de análisis, recoge una nota conjunta de ambos cuerpos.

Asimismo, los agentes localizaron archivos fotográficos relacionados con la víctima en distintos dispositivos electrónicos, material que será analizado técnicamente en el marco de las diligencias abiertas.

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El detenido permaneció en dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial. Una vez presentado ante la autoridad judicial, se estimó la adopción de medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la víctima.

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