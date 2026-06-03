María Chivite acude a la comisaría de Policía Foral en Beloso para trasladar su apoyo ante el fallecimiento de cinco agentes

Los cinco policías muertos en el accidente de Guipúzcoa se dirigían hasta la base de Iurreta para realizar unas prácticas con la Ertzaintza

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PamplonaLos agentes fallecidos en el accidente de tráfico en Elgoibar, Guipúzcoa, pertenecían a la Brigada Central de Intervención y al Grupo de Intervención Especial de Pamplona donde todavía no se explican lo ocurrido. La Policía navarra hoy ha vivido un día extremadamente duro, como ha informado Idoia Rivas.

"Es un día de profundo dolor por la pérdida de estos agentes especializados en las misiones más peligrosas. Muchos compañeros se han acercado hasta la Comisaría Central de la Policía Foral en Pamplona para sentirse arropados. Están muy consternados y apenados por lo ocurrido. También les ha acompañado la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, para trasmitirles las condolencias en persona", informa desde la comisaría navarra la reportera de 'Informativos Telecinco'.

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Chivite acude a la comisaría de Policía Foral en Beloso para trasladar su apoyo ante el fallecimiento de cinco agentes

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, se ha trasladado a la comisaría principal de la Policía Foral en Beloso para trasladar su pesar al cuerpo policial por el fallecimiento de cinco agentes este miércoles en el accidente de tráfico en Elgoibar.

Chivite ha expresado a los compañeros de los cinco agentes "todo el pésame, no solo del conjunto del Gobierno, sino del conjunto de la ciudadanía navarra". "Estamos hablando de cinco servidores públicos que pertenecían al cuerpo de la Policía Foral, la institución mejor valorada de Navarra por el conjunto de la ciudadanía, y este shock emocional que hemos vivido hoy a la mañana quiero trasladárselo a sus compañeros y compañeras de primera mano", ha apuntado.

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La presidenta ha confirmado que "la intención del Gobierno es hacer una despedida, que sus propios compañeros y compañeras de la Policía Foral puedan hacerles una despedida". "Aparte, por supuesto, todo el ánimo y todo el cariño para las familias, y también este duelo lo tiene que pasar el conjunto del cuerpo de Policía Foral", ha indicado.

Chivite ha explicado que se concretará en su momento cómo será ese acto de despedida. "Ahora es el momento de las familias, que se sientan bien acompañadas. Como bien me ha trasladado el jefe de la Policía Foral, se ha contactado con todas ellas de manera personal. Les vamos a poner todos los recursos que tengamos a nuestra disposición, que puedan organizar los funerales en el ámbito familiar y luego ya tocará otro tipo de despedidas", ha señalado.

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¿Cómo ha ocurrido el accidente?

Al parecer, la furgoneta que circulaba por la citada vía a la altura del punto kilométrico 69, ha chocado con un camión cisterna. "La furgoneta ha dudado en el enlace de Maltzaga con la AP-1, ha chocado con la mediana y se ha quedado cruzada en la autopista. El camión que circulaba detrás no ha podido hacer nada y lo ha arrollado", ha relatado uno de los testigos presenciales del accidente al medio de comunicación 'El Diario Vasco'.

Como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente, los cinco ocupantes de la furgoneta han resultado fallecidos, según han certificado los servicios sanitarios desplazados al lugar. El conductor del camión ha sido trasladado a un centro hospitalario.

Tras el accidente la vía ha quedado cortada al tráfico, y se han generado importantes retenciones en la zona. La circulación se está desviando por la AP-1. La Ertzaintza ha puesto en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias del fatal accidente.

El camión cisterna del accidente en la AP-8 en el que han muerto 5 policías se retirará "durante la noche"

El camión cisterna implicado en el accidente se retirará "durante la noche". El carril en sentido Behobia se encuentra abierto pero hay retenciones y en sentibo Bilbao el tráfico es "denso". Según ha actualizado la Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras, Bidegi, tras el siniestro registrado en el punto kilométrico 69, en sentido Bilbao, en el enlace entre la AP-8 y la AP-1 en Maltzaga, a las 12.00 horas hay un carril abierto por el que se está dando paso alternativo a los vehículos que circulan desde AP-1 y AP-8.

Esta situación se prolongará hasta la retirada del camión, que se estima se pueda producir durante la noche. En sentido Bilbao está abierto el enlace con AP-1 y la AP-8 permanece cerrada a partir del enlace de Maltzaga. Esta situación se prolongará también hasta la retirada del camión.

Los cinco agentes forales fallecidos iban a un encuentro para probar material tras ser invitados por la Ertzaintza

Los policías forales fallecidos se dirigían a un encuentro en el centro policial de Iurreta, al que habían sido invitados por la Ertzaintza. En un comunicado, el departamento de Seguridad ha trasladado su afecto y solidaridad a la Policía Foral de Navarra. Según ha informado Seguridad, los cinco agentes fallecidos se dirigían, invitados por la Ertzaintza, a un encuentro para probar diversos materiales en el centro policial de Iurreta.

La Ertzaintza, y el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, han lamentado profundamente el accidente de tráfico en el que han fallecido cinco agentes forales y, al mismo tiempo, han trasladado su afecto y solidaridad a las familias de las personas fallecidas, así como a la Policía Foral de Navarra y al Gobierno de Navarra.