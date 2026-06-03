La familia materna de Leyre, la bebé que murió por quemaduras en Sevilla, cargan contra el padre, investigado por el caso

La confesión del padre investigado por la muerte de la bebé con quemaduras en Sevilla tras el supuesto baño: "Me estoy volviendo loco"

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La familia materna de la bebé de 16 meses que falleció por las quemaduras que sufrió mientras le bañaba su padre y expareja, sigue intentando entender lo que pasó aquel día y cómo pudo ocurrir el supuesto accidente que acabó con la vida de la menor tras dos meses de agonía. Los hechos ocurrieron en abril y la pequeña se sometió a seis operaciones y dos dolorosos injertos de piel, pero los médicos no consiguieron salvarle la vida.

Su madre, Andrea Burdalo, sigue en asimilando la pérdida de su bebé después de haber pasado día y noche en el Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, que activó el protocolo de malos tratos cuando vio las graves lesiones que presentaba Leyre. En aquel entonces, Andrea y el padre de la pequeña mantenían algún tipo de relación y todo era aparentemente normal. El investigado estaba bañando a la niña cuando se dirigió hacia la joven "con cara desencajada": "Me dijo 'qué he hecho', 'me estoy volviendo loco'.

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Unas palabras que sirvieron para indicar a Andrea que algo no iba bien. Cuando fue a ver a la pequeña "lo único que no tenía quemado eran las manos y los pies", confiesa. El padre ha confesado en una primera declaración "que fue a coger una toalla" y que "todo fue un accidente". Pero de nada sirven estas explicaciones para la abuela materna de Leyre, Yolanda Jiménez, que duda de su palabra al ver que "no había jabón como de haberla bañado".

Andrea, la madre de Leyre, sobre el padre e investigado

El padre estaba siendo investigado por un supuesto delito de lesiones, pero tras la muerte de la pequeña podría ser investigado por un presunto delito de homicidio, algo que buscan los familiares de Andrea. La joven, totalmente rota por la muerte de su pequeña de poco más de un año, ha confesado que para su expareja quiere "que acabe como mi hija o que lo encierren".

Por el momento, las autoridades siguen recogiendo pruebas y datos que sirvan para esclarecer si la angustiosa muerte de la bebé se trató de un accidente o si habría que considerarlo como un caso de violencia vicaria. La autopsia de Leyre será decisiva para la investigación, pero la familia sigue insistiendo en declarar culpable de asesinato a la expareja de la madre.