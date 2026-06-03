Asun Chamoso 03 JUN 2026 - 12:49h.

La niña intentaba recuperar una pelota que había caído en un tejado de la calle Cadí

Un helicóptero trasladó a la menor al Hospital Vall Hebron de Barcelona, donde fue operada

Compartir







BarcelonaUna niña de 10 años está ingresada en estado muy grave en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona tras sufrir una caída de un tejado este lunes en Balsareny (Barcelona). Los hechos sucedieron cuando la menor intentaba recuperar una pelota y se subió a un tejado de fibrocemento, que cedió, y cayó al vacío desde una altura de tres metros, según ha avanzado el diario Regió 7.

El accidente se produjo sobre la una y media del mediodía en una zona de patios interiores entre la calle Cadí y la calle Castell de Balsareny. Tras el aviso a emergencias, se desplazaron cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, dos ambulancias y un helicóptero del SEM.

Según las primeras informaciones, la niña estaba jugando con una amiga y la pelota cayó por encima de un muro, situado en el número 24 de la calle Cadí, donde hay un desnivel. El balón cayó sobre el tejado de un garaje, a unos tres metros del suelo, y la pequeña caminó para tratar de recuperarlo, pero el techo se hundió al no soportar el peso.

Heridas en cabeza y cadera

Tras ser atendida y estabilizada por los sanitarios en el mismo lugar, la niña fue trasladada en helicóptero medicalizado al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona con un pronóstico crítico. Una vez en el centro sanitario, fue intervenida el mismo lunes por las graves heridas en la cabeza y en la cadera, tal como informa Regió 7. En estos momentos, la menor está fuera de peligro en la Unidad de Cuidados Intensivos.