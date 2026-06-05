"Me siento fatal. Primero me atacaron, luego me despidieron y ahora el tribunal básicamente ha dicho que soy una mentirosa", dice la exenfermera.

La enfermera que cuidaba a Michael Schumacher acusa a un amigo piloto de violarla en su villa: "Mis sábanas estaban manchadas de sangre"

Compartir







"Me siento fatal. Primero me atacaron, luego me despidieron y ahora el tribunal básicamente ha dicho que soy una mentirosa. He sido humillada y he estado entrando y saliendo del hospital durante los últimos seis años. Lo dejaron en libertad y estoy segura de que todo se debe al poder que tiene la familia Schumacher".

Es la reacción de la exenfermera de Michael Schumacher tras saber la sentencia que dejaba en libertad a Joey Mawson, piloto amigo del hijo de la leyenda, al que ella acusó de haberla violado en la mansión del legendario piloto tras una noche de borrachera. El joven siempre defendió que, aunque ambos estaban ebrios, las relaciones fueron consentidas. El tribunal ha determinado que no hay pruebas para condenarlo.

PUEDE INTERESARTE Fiscalía rebaja el delito que imputa a Luis Lorenzo y le considera cooperador de su pareja

La acusación señalaba que Mawson pasó la noche con varios empleados de Schumacher, entre ellos la enfermera. Ambos consumieron una cantidad considerable de alcohol. La joven se embriagó tanto que no pudo mantenerse en pie, cayó al suelo y el personal la llevó a su habitación, completamente vestida. Mawson fue a ver cómo se encontraba. Cuando la enfermera despertó, estaba desnuda y, supuestamente, no recordaba lo que había sucedido. Pero entonces, notó sangre en las sábanas y sintió dolor en las zonas vaginal y anal.

La enfermera le preguntó a Mawson y este le confesó que habían tenido relaciones sexuales. En su testimonio, Mawson insistió en que la enfermera había sido "coqueta", que había iniciado los besos y que se habían "tocado los genitales". Los vídeos mostrados en el juicio demostraron que la joven estaba consciente. También dijo que habían usado preservativo, algo de lo que después se desdijo.

La ex enfermera afirma que ahora demandará a la familia Schumacher ante un tribunal laboral por despido improcedente. Cree que tras seis años de trabajo protegiendo la intimidad del piloto, su despido fue como una segunda agresión.