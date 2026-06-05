La joven, ahora absuelta, fue condenada en primera instancia: "Nadie debe tomarse la justicia por su mano".

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"Se ha hecho justicia ”. Estas fueron las primeras palabras de Massimiliano Sfolcini , abogado de Makka, la joven de 18 ños que había sido condenada tras matar a su padre con un cuchillo por salvar la vida de su madre, que estaba siendo maltratada. “Esta chica no merecía la condena de primera instancia. La emoción es inmensa, muy fuerte. Lloró en el juzgado; por fin es libre. Quizás la Fiscalía General apele la sentencia ante el Tribunal Supremo, pero mientras tanto, Makka es libre ”.

El padre de Makka había perdido su trabajo y exigía que su esposa que también dejara el suyo en un restaurante. Pero esta, no estaba de acuerdo. A partir de ese momento empezaron las amenazas. "En cuanto llegues a casa, te arranco la cabeza". La mujer, asustada se los envió a su hija.

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Makka estaba aterrorizada , convencida de que su padre iba a matar a su madre al llegar a casa. No era la primera vez que había sido testigo de golpes, de acusaciones, de insultos y de vejaciones. Así que salió de casa a comprar un cuchillo y lo escondió en su habitación. Con ese cuchillo mataría horas después a su padre mientras este agredía a su madre. Por eso, en primera instancia se consideró que el asesinato se había cometido con premeditación.

No era la primera vez que el hombre pegaba a su mujer. Y Makka lo sabía. No era la única. En la habitación contigua a la cocina sus hermanos menores , con una joven profesora, Martina Bonini , que les da clases particulares, oyen gritos y su reacción extraña a la profesora. Graban. Lo hacen porque no es la primera vez que ven pegar a su madre. La maestra corre a llamar a la policía al ver que tanto Makka como su madre son golpeadas, arrastradas por los pelos a la habitación donde se producirá el trágico desenlace.

Makka lo relató al Corriere. "Me siento culpable a pesar de todo lo que tuvimos que vivir en esa casa. Mi padre a veces arrastraba a mi madre por el suelo delante de mis hermanos para mostrarles cómo se trata a una mujer. Cuando golpeaba usaba la técnica del puño fuerte en el estómago, que impedía respirar". EXperto en artes marciales, no dejaba marcas. Pero ese día Makka respondió. "Yo lo golpeé con dos puños. Era la primera vez y no se lo esperaba, estaba atónito. Vino hacia mí, me agarró del pelo y me tiró al suelo, me golpeó. Mi madre intentaba alejarlo de mí… En ese momento tomé el cuchillo".

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Pese a estas evidencias, la joven fue condenada en primera instancia. "Este es un juicio que nadie desearía", dijo el fiscal Massimo Baraldo , "pero los ciudadanos no pueden tomarse la justicia por su mano. Hay que restablecer el estado de derecho".

Ahora Makka llora. Está libre, aunque nadie descarta un recurso. Su abogado deja claro su mensaje. "Casos como el que acabamos de analizar no pueden gestionarse ni abordarse con las herramientas que se utilizan habitualmente para otros casos”.