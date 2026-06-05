Fiscalía rebaja el delito que imputa a Luis Lorenzo y le considera cooperador de su pareja

La Fiscalía ha rebajado la acusación contra el actor Luis Lorenzo y lo considera ahora cooperador necesario de los delitos atribuidos

Luis Lorenzo se desvincula de los cuidados de la tía Isabel y de la gestión de su dinero: "El 'paganini' era yo"

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La Fiscalía ha modificado su acusación contra el actor Luis Lorenzo al considerar ahora que fue cooperador necesario, y no autor, de los delitos presuntamente cometidos por su pareja, Arancha Suárez Palomino, contra la integridad moral y por administración desleal de su tía, fallecida en 2021.

No obstante, fuentes fiscales han precisado que este cambio afecta únicamente al grado de participación atribuido al actor y que, en la práctica, la petición de condena se mantiene. La acusación particular, ejercida por la familia de la fallecida, también ha rebajado parte de sus pretensiones iniciales.

En concreto, ha retirado la acusación por falsedad documental contra Arancha Suárez y ha eliminado los delitos que atribuía a la cuidadora, a la que ahora solo acusa de un presunto delito de maltrato por comisión por omisión.

Las defensas de los tres acusados han reiterado durante la última sesión del juicio que sus clientes son inocentes y han solicitado una sentencia absolutoria.mSegún han sostenido, nunca existió intención de perjudicar a la anciana ni de apropiarse de su patrimonio.

El juicio queda visto para sentencia

La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado este viernes el caso visto para sentencia tras cinco jornadas de juicio, la última de ellas de cerca de ocho horas de duración.

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En el proceso han sido juzgados Luis Lorenzo, Arancha Suárez Palomino y la cuidadora contratada para atender a la anciana en las semanas previas a su fallecimiento. La Fiscalía solicitaba inicialmente para Luis Lorenzo y Arancha Suárez seis años de prisión por delitos contra la integridad moral y administración desleal.

Por su parte, la acusación particular reclamaba para ambos diez años y medio de cárcel por presuntos delitos de estafa agravada, detención ilegal y maltrato habitual en el ámbito familiar.

Durante la fase final del juicio, los acusados ejercieron su derecho a la última palabra. Arancha Suárez, visiblemente emocionada, reconoció que pudieron cometer errores, pero negó tajantemente haber cometido delito alguno.

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Las versiones de Luis Lorenzo y Arancha Suárez

En su declaración, Luis Lorenzo negó que la anciana recibiera una atención inadecuada y aseguró que él no gestionaba ni las citas médicas ni la medicación de su tía política.

Además, afirmó que no tenía acceso ni capacidad de decisión sobre las cuentas bancarias o el patrimonio de la fallecida.

Por su parte, Arancha Suárez defendió que proporcionó a su tía "los mejores cuidados", aseguró que la anciana actuó siempre con libertad durante el tiempo que convivió con ellos y negó haberse beneficiado económicamente de su patrimonio o haber influido en cambios testamentarios.

Concluido el juicio, será ahora el tribunal el encargado de dictar sentencia, una resolución que previsiblemente se conocerá en las próximas semanas.