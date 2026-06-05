Claudia Barraso 05 JUN 2026 - 18:39h.

Kate Middleton se emociona al escuchar las historias de los pacientes luchando contra el cáncer en el Hospital Christie

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Kate Middleton ha emocionado en sus redes sociales con un post de su visita en el Hospital Christie donde ha podido conversar y escuchar las historias de muchas personas y niños que se están sometiendo a tratamientos contra el cáncer e incluso ha podido presenciar el momento de una paciente tocando la campana al ganar la batalla a la enfermedad.

En una publicación compartida por la 'BBC' aparece abrazando a la familia de esta mujer británica que, entre lágrimas, celebra con su marido y su bebé que termina el tratamiento contra el cáncer. Abrazándola y acariciándola le animaba a pesar de las lágrimas de emoción de la paciente.

Las palabras de Kate con la mujer tocando la campana

"Conocer a pacientes, familiares y personal fue un poderoso recordatorio de que la sanación va mucho más allá del tratamiento. Un diagnóstico de cáncer afecta todos los aspectos de la vida: la mente, el cuerpo y nuestra esencia más profunda. La forma en que procesamos el miedo, la incertidumbre y el cambio es profundamente personal", decía en el post.

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También ha querido aprovechar el momento para agradecer a todo el personal sanitario del hospital su gran labor con los pacientes y la investigación contra el cáncer: "El compromiso de The Christie con la atención integral, desde la arteterapia y los espacios de bienestar hasta el apoyo emocional y espiritual, ayuda a las personas a afrontar no solo la enfermedad, sino también el profundo impacto que puede tener en su calidad de vida".

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Las emotivas imágenes de Kate

"Estos servicios empoderan a los pacientes para que participen activamente en su recuperación y bienestar, recordándonos que la atención siempre debe centrarse en la persona en su totalidad. Gracias por compartir sus historias conmigo y por la compasión, la creatividad y la dedicación que demuestran cada día en todo el hospital".

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En otro post, publicaba un carrusel de imágenes de lo que ha sido su visita en el hospital, reflejando que hubo de todo, desde lágrimas de emoción hasta risas escuchando las anécdotas de los pacientes: "Pasando tiempo con pacientes, familias y personal, escuchando poderosas conversaciones sobre recuperación, resistencia y la importancia del bienestar emocional durante todo el viaje del cáncer. Desde el arte y la reflexión hasta momentos de conexión y compasión, un inspirador recordatorio de que la curación toma muchas formas".