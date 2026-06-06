Redacción Andalucía Agencia EFE 06 JUN 2026 - 14:19h.

Un familiar alertó a las autoridades y los cuerpos en avanzado estado de descomposición se hallaron este 5 de junio

Residente en Barcelona, el matrimonio solía pasar temporadas en Peal de Becerro, Jaén, donde nació una de las víctimas

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JaénLa Guardia Civil está investigando la muerte de una pareja de ancianos cuyos cuerpos fueron encontrados en el interior de una casa de Peal de Becerro (Jaén), según han informado a EFE.

Fuentes del caso han desvelado que los cadáveres de una mujer y un hombre localizados estaban en avanzado estado de descomposición. Tratan de averiguar cómo fallecieron.

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El hallazgo se produjo este 5 de junio a última hora de la tarde por parte de agentes de Policía Local y de la Benemérita. Acudieron al domicilio tras el aviso de un familiar de una de las víctimas.

A la espera de las autopsias

De momento, solo se sabe que era un matrimonio que vivía en Barcelona, pero que pasaba unas temporadas en Peal de Becerro, pues en este pueblo había nacido una de las personas fallecidas.

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Las mismas fuentes de la investigación han apuntado que ya se les está practicando la autopsia a los dos cuerpos, algo que podría aclarar las circunstancias del suceso. Todas las hipótesis están abiertas.