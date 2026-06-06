El accidente se produjo a las una de la madrugada en la carretera SO-P-2003, en la entrada a Pinilla del Campo

De los tres heridos y supervivientes, que viajaban en el mismo turismo que los fallecidos, dos eran menores

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SoriaDos jóvenes de 20 años han muerto este 6 de junio en un accidente de tráfico que ha dejado a otros dos menores heridos al volcar un coche en la localidad de Pinilla del Campo (Soria).

Así lo ha comunicado el 112 de Castilla y León, que ha informado que el servicio de emergencias recibió una llamada a las una de la madrugada. Pedían ayuda para, al menos, tres personas afectadas.

También detallaban que había atrapadas en el interior del turismo. En él viajaban un total de cinco ocupantes. Hasta el kilómetro 14 de la carretera SO-P-2003, en la entrada al pueblo, se movilizaron varios equipos de asistencia.

Dos adolescentes hospitalizados tras el siniestro

Acudieron al lugar Bomberos de Ólvega, Guardia Civil de Tráfico y sanitarios en una ambulancia UVI móvil y otra de soporte vital básico. Los médicos confirmaron in situ el fallecimiento de dos chicos veinteañeros.

Otro también de la misma edad fue atendido junto a dos adolescentes. Todos ellos fueron evacuados al Hospital de Soria.