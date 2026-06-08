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Sucesos

El hermano de Jérôme Barella, el acusado de la muerte de Lyhanna, detenido por violación y secuestro

Lyhanna Rameau Bernard, la niña de 11 años desaparecida y hallada muerta en Francia
El hermano de Jérôme Barella, detenido por violación y secuestro. Europa Press
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Francia está conmocionada por el caso Lyhanna. ¿Cómo puedo Jérôme Barella, acusado de la muerte de la joven, seguir en libertad con todos los elementos que apuntaba a un perfil de depredador sexual de menores con casos encima de la mesa que dormían el sueño de los justos por la burocracia? Antes de la muerte de la menor, Jérôme Barella fue objeto de nueve procesos judiciales , entre ellos seis denuncias de violación y agresión sexual a menores que fueron desestimadas o por las que no fue interrogado, dos informes y una sanción disciplinaria. 

Los hechos se suceden y no mejoran la sensación de inseguridad. El hermano de Jérôme ha sido detenido este lunes acusado por la "violación de una menor de más de 15 años", "violación por parte de la pareja", "secuestro" y "amenazas de muerte reiteradas por parte de la pareja", según declaró Clémence Meyer, fiscal de Auch, a Le Parisien, confirmando la información de BFMTV.

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La denunciante es una expareja del hermano de Jérôme Barella y presentó la denuncia en 2024. Los dos hermanos ya no tenían ningún vínculo familiar, informa BFMTV.

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