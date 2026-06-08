Identificado en una cárcel de Alemania el hombre que agredió sexualmente en 2019 a una niña de 10 años en Lugo

La coincidencia se produjo tanto mediante el análisis lofoscópico como a través del perfil genético obtenido durante la investigación

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La Policía Nacional de Lugo ha logrado esclarecer una agresión sexual cometida en 2019 contra una menor de 10 años, cuyo presunto autor ha sido identificado y localizado en Alemania, donde actualmente cumple condena por otros delitos.

Según ha informado la Policía Nacional, el hombre era la pareja sentimental de la madre de la menor en el momento de los hechos y se habría aprovechado de la convivencia en el domicilio familiar para cometer la agresión. Cuando los progenitores tuvieron conocimiento de lo sucedido, interpusieron una denuncia. Sin embargo, para entonces el sospechoso ya había abandonado la vivienda y había logrado eludir la acción de la justicia.

Utilizaba una identidad falsa

Las investigaciones revelaron que el presunto agresor operaba en España utilizando una identidad falsa, que era la única que conocían tanto su pareja como las personas de su entorno.

Esta circunstancia dificultó notablemente la localización e identificación del sospechoso, obligando a los agentes a desarrollar una investigación prolongada para tratar de determinar su verdadera identidad. Durante la investigación, los agentes realizaron diversas inspecciones técnico-policiales y recopilaron vestigios relacionados con el caso. Entre las pruebas obtenidas figuraban huellas lofoscópicas y muestras biológicas atribuidas al autor de los hechos.

En aquel momento, el análisis de las evidencias no permitió encontrar coincidencias en las bases de datos policiales disponibles, por lo que el caso permaneció abierto mientras las muestras quedaban registradas para futuras comprobaciones.

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La colaboración internacional permitió identificarlo

La identificación definitiva se produjo gracias a la cooperación policial internacional y antes de que la víctima alcanzara la mayoría de edad, momento a partir del cual habría comenzado a computarse el plazo de prescripción del delito.

A través de mecanismos de intercambio de información como el Tratado de Prüm, que facilita la comparación de huellas dactilares y perfiles genéticos entre distintos países europeos, los investigadores consiguieron identificar plenamente al sospechoso.

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Cumple condena en Alemania

Una vez determinada su identidad real, los agentes comprobaron que el individuo se encuentra actualmente en prisión en Alemania, donde cumple condena por otros delitos. Con este avance, la Policía Nacional considera esclarecidos unos hechos ocurridos hace seis años y que habían permanecido sin resolver debido a las dificultades para identificar al presunto autor.