El joven de 17 años electrocutado en Gelves murió al quitar un enchufe tras salir de la piscina

El suceso ocurrido el pasado sábado ocurrió en la casa de los abuelos de la víctima.

Muere un menor de 17 años electrocutado tras salir de una piscina privada en Gelves, Sevilla

Compartir







José Luis, el joven de 17 años que murió la tarde del pasado sábado en Gelves se electrocutó al intentar quitar un enchufe, según ha adelantado el Diario de Sevilla. El chico estaba mojado porque acababa de salir de la piscina. Algunas fuentes apuntan que estaba manipulando una alargadera. El adolescente murió en el acto.

El suceso ocurrido el pasado sábado ocurrió en la casa de los abuelos de la víctima. El caso lo lleva el equipo de Policía Judicial del cuartel de Mairena del Aljarafe. La muerte de José Luis ha provocado una gran conmoción en Gelves, cuyo Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial. La alcaldesa, Isabel Herrera, mostró sus condolencias y solicitó "sensibilidad, prudencia y respeto" hacia la intimidad de los familiares y allegados de la víctima.

Según detalló el Consistorio en una nota de prensa, ante las numerosas llamadas y solicitudes de información, la edil señaló que en estos momentos su principal obligación es "acompañar y proteger a una familia" que está atravesando una situación "extremadamente dura".

Asimismo, ha afirmado que no van a entrar en "especulaciones ni valoraciones sobre las circunstancias o causas del accidente", dado que según ha considerado, que cualquier información relacionada con este asunto deberá ser abordada por "quienes tengan la competencia para ello o por la propia familia", cuando considere oportuno hacerlo.

Por todo ello, la alcaldesa ha solicitado a los medios de comunicación, así como a la ciudadanía en general, la máxima "sensibilidad, prudencia y respeto" hacia la intimidad de sus familiares, amistades y personas allegadas. "Gelves es hoy un pueblo profundamente afectado por esta pérdida", ha añadido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El IES Politécnico de Sevilla lamentó la muerte del joven, que acababa de superar en este centro el curso de acceso a grado medio, "que le posibilitaba apostar con ilusión el formarse próximamente como técnico en un ciclo formativo". "Sus compañeros de clase, tutora y sus profesoras, así como el resto del profesorado y comunidad educativa, trasladamos nuestro más sincero pésame hacia su madre, padre, hermano y resto de familiares y allegados", apuntó el IES Politécnico en sus redes sociales.