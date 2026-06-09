La familia paterna de la bebé que murió por quemaduras en Sevilla exigirá justicia ante "las versiones contradictorias" de la madre
El abuelo paterno ha asegurado que exigirá justicia ante las versiones contradictorias ofrecidas sobre los hechos
Investigan la muerte de una bebé de 16 meses por quemaduras mientras la bañaba la pareja de su madre en Sevilla: "Me encontré a mi niña achicharrada"
SevillaLa familia paterna de la bebé de 14 meses que falleció a causa de las quemaduras sufridas cuando la bañaban en el domicilio de la abuela materna, en Bormujos (Sevilla), ha asegurado este martes que exigirá justicia ante las “versiones contradictorias” ofrecidas sobre cómo ocurrieron los hechos, en los que no descartan ninguna hipótesis.
En una rueda de prensa convocada en un hotel de Sevilla, el abuelo paterno de la niña, José Antonio Molino, y dos abogados han hecho estas declaraciones después de que la madre apuntara a la posible responsabilidad de su actual pareja, quien llegó a declarar como investigado antes de que muriera la niña.
Molino habla de los "escenarios complejos" que ya se produjeron en abril de 2025
Molino ha expresado el “profundo dolor” de la familia paterna y se ha referido a los “escenarios complejos” que ya se produjeron con la madre de la menor una vez que su hijo se separó de ella en abril de 2025, al no facilitar la conciliación con la bebé, que en ocasiones anteriores había presentado lesiones.
Tras las graves quemaduras que presentaba la menor fue derivada de urgencia al Hospital Virgen del Rocío, donde tras dos meses ingresada no pudo recuperarse de las heridas que presentaba en el 60% de la piel.