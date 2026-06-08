Mabel Cupet Sevilla, 08 JUN 2026 - 12:51h.

El joven había superado recientemente el curso de acceso a Grado Medio y pretendía continuar su formación en un ciclo de Formación Profesional

El instituto ha decretado luto oficial junto al Ayuntamiento de Gelves, mientras la Guardia Civil investiga las circunstancias del accidente doméstico que acabó con su vida

Compartir







La comunidad educativa del IES Politécnico de Sevilla se encuentra de luto tras el fallecimiento de José Luis López Díaz, un joven de 17 años y vecino de la localidad sevillana de Gelves, que perdió la vida este sábado a consecuencia de un trágico accidente doméstico.

La noticia ha causado una profunda conmoción tanto en el municipio aljarafeño como entre profesores, compañeros y personal del centro educativo donde cursaba sus estudios.

PUEDE INTERESARTE Muere un menor de 17 años electrocutado tras salir de una piscina privada en Gelves, Sevilla

Un joven que preparaba su futuro

José Luis había logrado recientemente superar el curso de acceso a Grado Medio en el IES Politécnico, una meta que le permitía continuar avanzando en su formación. Su intención era iniciar próximamente estudios de Formación Profesional y formarse como técnico en un ciclo formativo, una nueva etapa que afrontaba con ilusión y expectativas de futuro.

Antes de incorporarse al centro sevillano, había cursado parte de sus estudios en el Instituto Antonio Álvarez López de Gelves. Tanto en este centro como en el IES Politécnico deja un recuerdo imborrable entre docentes y compañeros, que durante las últimas horas han expresado públicamente su tristeza por una pérdida tan repentina.

PUEDE INTERESARTE Muere electrocutado un trabajador de 43 años en un campo de Villanueva del Río, Sevilla

El mensaje de despedida del IES Politécnico

La comunidad educativa del IES Politécnico quiso compartir su dolor a través de un emotivo mensaje difundido en sus redes sociales. En el comunicado, el centro lamentaba "el triste fallecimiento de nuestro alumno José Luis López Díaz, tras un desgraciado accidente doméstico", al tiempo que recordaba el esfuerzo que había realizado para continuar con su formación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La publicación destacaba además la trayectoria académica del joven y sus aspiraciones profesionales. "José Luis, vecino de Gelves y formado en el centro amigo Instituto Antonio Álvarez López de esta localidad, acababa de superar en nuestro centro el curso de acceso a grado medio, que le posibilitaba apostar con ilusión por formarse próximamente como técnico en un ciclo formativo", señalaba el texto compartido por el instituto.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Muestras de apoyo a la familia

El mensaje también incluía unas palabras de afecto dirigidas a sus familiares. "Sus compañeros y compañeras de clase, tutora y sus profesoras, así como el resto del profesorado y comunidad educativa, trasladamos nuestro más sincero pésame hacia su madre, padre, hermano y resto de familiares y allegados", expresaba el centro educativo.

Las muestras de condolencia se han sucedido desde que se conoció la noticia. Compañeros, antiguos alumnos, vecinos y representantes de distintas instituciones han querido trasladar públicamente su apoyo a la familia en unos momentos especialmente difíciles.

Investigación en marcha

El accidente tuvo lugar en una vivienda situada en la calle Arriba de Gelves. Aunque las circunstancias exactas todavía están siendo investigadas, las primeras hipótesis apuntan a que el joven habría sufrido una descarga eléctrica tras salir de una piscina y entrar presuntamente en contacto con un cable o enchufe conectado a un aparato eléctrico.

La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer cómo se produjo el suceso. Los investigadores continúan recopilando información y analizando las circunstancias del accidente antes de determinar las causas definitivas de la muerte.

A la espera de las conclusiones

Por el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la investigación. Las autoridades trabajan para reconstruir con exactitud lo ocurrido y determinar si existieron factores externos que pudieran haber contribuido al fatal desenlace.

Mientras tanto, familiares y allegados afrontan los días más duros tras una pérdida inesperada.

Luto oficial en Gelves

Como muestra de respeto y solidaridad con la familia, el Ayuntamiento de Gelves ha decretado luto oficial. Durante estos días las banderas permanecerán a media asta y se han suspendido varios actos previstos en el municipio.

Además, el centro educativo ha anunciado la interrupción de las clases este lunes a las 12.00 horas para guardar un minuto de silencio en recuerdo del estudiante. El acto servirá para que alumnos, profesores y trabajadores del instituto puedan rendir homenaje a José Luis y expresar colectivamente su dolor por la pérdida.

Un pueblo unido por el recuerdo

La muerte del joven ha generado una gran conmoción en Gelves, donde numerosas personas han expresado su tristeza a través de mensajes en redes sociales y muestras de apoyo a la familia. La sensación compartida es la de una vida truncada demasiado pronto, justo cuando comenzaba a abrirse camino hacia nuevas oportunidades académicas y profesionales.

Durante los próximos días, tanto la comunidad educativa como los vecinos del municipio seguirán recordando a José Luis López Díaz, un joven que había comenzado a construir su futuro y cuya repentina pérdida ha dejado un vacío difícil de llenar entre sus seres queridos.