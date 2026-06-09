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Sucesos

Nueva incidencia en Rodalies obliga a interrumpir la circulación de todas las líneas en Barcelona

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Por el momento, no se han detallado las causas concretas que han originado esta nueva incidencia. Europa Press
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Una nueva avería en los sistemas de regulación del tráfico ferroviario ha obligado este martes a interrumpir la circulación de todas las líneas de Rodalies en Barcelona, según ha informado Adif a través de sus redes sociales.

La incidencia ha sido notificada a las 15:25 horas y afecta al conjunto de la red de cercanías de la capital catalana, técnicos de Adif trabajan para restablecer el servicio lo antes posible y recuperar progresivamente la normalidad. Se trata de la segunda incidencia registrada este martes. La primera se produjo alrededor de las 12:25 horas, provocando también la paralización del tráfico ferroviario.

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En aquel caso, la circulación comenzó a recuperarse de forma gradual a partir de las 13.00 horas, aunque varias líneas continuaron registrando retrasos y alteraciones en sus frecuencias.

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Problemas de movilidad en una jornada marcada por la visita del Papa León XIV

La nueva interrupción coincide además con la visita del Papa León XIV a Barcelona, una jornada en la que ya se habían previsto importantes dispositivos de seguridad y restricciones de movilidad.

La coincidencia de ambos factores está provocando dificultades adicionales para miles de usuarios, especialmente en las horas de mayor afluencia, y complica los desplazamientos de numerosos ciudadanos tanto dentro de la capital catalana como en su área metropolitana. Desde Adif han señalado que el personal especializado continúa trabajando para solucionar la avería y recuperar cuanto antes la circulación ferroviaria en todas las líneas de Rodalies.

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