Asun Chamoso 09 JUN 2026 - 16:00h.

Maite Gaudí, nacida en Reus hace 80 años, es sobrina nieta del arquitecto

Todo sobre la visita del papa León XIV a España en 2026

Compartir







TarragonaEn la vigilia de oración del papa León XIV en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, habrá una invitada muy especial. Es Maite Gaudí, sobrina nieta de Antoni Gaudí i Cornet. Nacida en Reus (Tarragona) hace 80 años, esta psicóloga jubilada es descendiente del arquitecto. "Mi bisabuelo y el padre de Gaudí eran hermanos", concreta, y añade: "Es una satisfacción y una alegría tener este apellido".

La invitación la recibió a través de la organización del encuentro por un sacerdote de Barcelona. "Es un orgullo. Tendré la oportunidad de conocer al papa León XIV. Es muy emocionante. Lo recordaré toda la vida. No volverá a pasar nunca más". Un acto que como creyente, considera que "no puede pedir más". Maite, que irá acompañada por su marido y un vocal de la Asociación de Amigos de Gaudí de Reus, será una de las protagonistas. Le han encargado "responder unas preguntas" en un corto espacio de tiempo. Unas cuestiones que giran en torno a la figura de un Antoni Gaudí más cercano: su carácter, el recuerdo que conserva la familia y también una lectura de su legado a través de la Sagrada Familia. Una intervención que prepara con "ilusión" porque será "un momento irrepetible".

PUEDE INTERESARTE Los escoltas del Papa: así es el equipo de seguridad que acompaña a Leon XIV en España

"Era muy humilde"

Los recuerdos que tiene de Antoni Gaudí son los que le contaba de niña su padre, que lo iba a visitar a las obras de la Sagrada Familia. Hasta allá iban su padre Vicenç, con su hermana, María de 14 años, de la mano de un tío. "Dicen de él que era muy arisco. Mi padre nunca me dijo que su tío fuera malhumorado. Era todo lo contrario. Le explicaba cómo tenían que ser las torres. Le decía: 'Esta torre, la de Jesucristo, llegará hasta el cielo'. Eso a mi padre le quedó muy grabado".

Mientras paseaban por el templo en construcción, Gaudí "les regalaba avellanas a los niños. Mi padre tenía 12 años". Un joven quedó impresionado al contemplar la primera torre, la de Bernabé: "Le decía: '¡Vicenç, no te encantes!. Es decir, Gaudí, en vez de sacar pecho orgulloso, era humilde y pensaba que no era para tanto. ¡Y mira si lo era!", destaca.

La misma admiración que tiene Maite. "Me siento muy identificada porque me casé en la cripta de la Sagrada Familia. No era lo que es ahora. Había la fachada del Nacimiento, la cripta y poco más. Incluso había una colonia de gatos que corría por allá. Al salir de la cripta, donde está enterrado, había pinos y piedras en el suelo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Un apellido que impresiona"

Maite reconoce que lleva con orgullo "un apellido que me impresiona. Cuando iba al colegio, me llamaban 'La Gaudí' era una más, pero ahora no. En estos momentos, es sorprendente. Me piden entrevistas desde Europa hasta Latinoamérica. Incluso me piden fotografías conmigo como si fuera popular. Me gusta estar en segunda fila y ahora estoy en el ojo del huracán".

Es la presidenta de la Asociación de Amigos de Gaudí de Reus. "He encontrado unos papeles de mi padre en los que consta que éramos socios. Y el día que nací me inscribió en la asociación y yo no sabía que lo era", comenta. La entidad fue creada para fomentar la investigación, la divulgación de su vida y su obra y la preservación de su legado, "como un arquitecto fuera de lo corriente, con un estilo propio. La naturaleza es la que sustenta sus edificaciones. Todas las obras de Gaudí son diferentes. No tiene nada que ver la Pedrera con la Casa Batlló".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Centenario

Este año están inmersos en las celebraciones para conmemorar el centenario de la muerte de Gaudí. Una de ellas es la colocación de una estatua de un Gaudí adulto en Reus junto al campanario de la iglesia Prioral de Sant Pere, donde sus padres se casaron y él fue bautizado. Una figura con una base de la misma piedra con la que se está construyendo la basílica de la Sagrada Familia. "Fuimos a les Borges Blanques, donde está la cantera donde guardan todas las piedras y escogimos una de nueve toneladas", detalla. A parte, impulsan un mural dedicado a Gaudí junto a la iglesia de Joan de Reus del grafitero Jonathan Carranza.