Asun Chamoso 09 JUN 2026 - 16:07h.

El Centro de Coordinación Operativa de Cataluña hace seguimiento permanente de los actos e incidencias

Todo sobre la visita del papa León XIV a Barcelona

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BarcelonaEn marcha el dispositivo preventivo coordinado por Protección Civil de la Generalitat y con presencia de cuerpos de emergencias, organismos de transporte, servicios básicos y telecomunicaciones para la visita del papa León XIV. La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha visitado el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT), donde ha destacado que "se trata de una movilización importante de recursos que es el resultado de un intenso trabajo de planificación y coordinación previa. Hemos destinado muchas horas a preparar este dispositivo porque queremos garantizar que funcione con eficacia, que pase lo más desapercibido posible para la ciudadanía y que tenga la mínima afectación sobre la vida cotidiana".

Un operativo, en el que participan más de 5.600 agentes de los Mossos d'Esquadra, con "coordinación permanente, unidades especializadas y activación las 24 horas del día".

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Una visita del pontífice que coincide con las protestas de los profesores y también con las pruebas de selectividad. "Somos conscientes de que estos días hay diferentes acontecimientos relevantes, como las movilizaciones del sector educativo, las pruebas PAU y la visita del Santo Padre. Por ello, hemos trabajado para que todas estas actividades puedan convivir con normalidad, minimizando las afectaciones sobre la movilidad y garantizando el desarrollo de cada una de ellas."

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Protección Civil

Protección Civil ha activado el Plan territorial de protección civil de Cataluña (PROCICAT) en fase de Alerta por la elevada concentración de personas en los actos programados en Barcelona y Montserrat, así como a las posibles afectaciones sobre la movilidad y el funcionamiento habitual de los servicios, especialmente en el área metropolitana de Barcelona. El PROCICAT se mantendrá activado durante toda la visita para garantizar el seguimiento de la situación y facilitar la coordinación entre los organismos implicados en el dispositivo de seguridad, movilidad y emergencias.

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Paralelamente, Protección Civil participa en el dispositivo preventivo con 197 voluntarios procedentes de 35 asociaciones municipales de voluntariado de Protección Civil de toda Cataluña. Los voluntarios apoyarán las tareas de información y orientación a la ciudadanía, acompañamiento de los asistentes y comunicación de incidencias a los servicios operativos.

Dispositivo CECAT

El Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) ha establecido un dispositivo especial de seguimiento y coordinación durante toda la visita de León XIV. Desde ahí se hará la monitorización permanente de los actos y de cualquier incidencia que se pueda producir, así como la coordinación entre los diferentes organismos implicados.

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En el dispositivo del CECAT participan efectivos de Protección Civil de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, el Servicio Catalán de Tráfico (SCT), Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), Cruz Roja, Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC), la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), ADIF, RENFE, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), la Red RESCAT, la Secretaría de Telecomunicaciones, entre otros.

Además del seguimiento desde el CECAT, Protección Civil mantiene contacto permanente con los diferentes centros de coordinación constituidos para los diferentes actos: el Complejo GIV de Mossos d'Esquadra (CECOR policial), el centro de coordinación municipal constituido por el Ayuntamiento de Barcelona, y el Centro de Coordinación constituido en la Montaña de Montserrat.

Dispositivo sanitario del SEM

El dispositivo extraordinario desplegado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) está formado por 39 unidades y 50 profesionales que darán cobertura a los actos previstos incluyendo el recorrido con el papamóvil y la misa en la Sagrada Familia.

Los encuentros con más afluencia contarán con un refuerzo específico de ambulancias y áreas sanitarias dedicadas. El dispositivo incluirá unidades de soporte vital avanzado (SVA), soporte vital básico (SVB), vehículos de intervención rápida (VIR), el Equipo de Intervención y Apoyo (UIS) y un helicóptero medicalizado que estará operativo durante los actos previstos en Montserrat.

Recomendaciones

Protección Civil recomienda consultar los canales oficiales para informarse de los horarios de la agenda del Papa, las afectaciones a la movilidad, las restricciones de tráfico y las medidas de seguridad previstas.

A las empresas con centros de trabajo en la provincia de Barcelona y a los trabajadores que residen o se tengan que desplazar se les recomienda planificar con antelación los movimientos y adoptar medidas organizativas para minimizar las afectaciones derivadas de la visita. Cuando las funciones laborales y los medios técnicos lo permitan, se recomienda priorizar el teletrabajo.