Durante el trayecto, los pasajeros tuvieron que hacer frente a fuertes oleajes que provocaron la entrada constante de agua en la embarcación

Un vecino de Villanueva del Río y Minas denuncia que un sacerdote le negó la comunión por su orientación sexual: “Me siento fatal”

Compartir







Un hombre de origen marroquí ha ingresado en prisión acusado de integrar una organización criminal internacional dedicada a llevar migrantes desde Marruecos a España, después de que la Policía Nacional le detuviera cuando la embarcación que pilotaba quedó a la deriva con 33 personas a bordo, el doble de su capacidad.

Según ha informado este miércoles la Policía, los migrantes, rescatados en aguas del Estrecho de Gibraltar tras una peligrosa travesía de tres días, habían pagado entre 2.000 y 2.500 euros por persona.

PUEDE INTERESARTE Los vecinos de un pueblo de Granada vuelven a beber agua del grifo tras dos años y medio dependiendo de garrafas

Un buque mercante que navegaba por la zona fue el que avistó la embarcación a la deriva

Tras lo que Salvamento Marítimo acudió en su rescate. El piloto se hizo pasar en un principio por uno de los migrantes que viajaban en la barca, pero las investigaciones de los agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría Local de Algeciras permitieron identificarle.

Pudieron reconstruir la peligrosa travesía que había pilotado desde su salida de las costas de Casablanca, en Marruecos con 33 personas hacinadas a bordo de una embarcación neumática de ocho metros de eslora, diseñada para llevar entre 12 y 18 ocupantes e impulsada por un motor de 40 caballos de potencia, "claramente insuficiente" para recorrer la distancia que separa el punto de partida de las costas españolas a través de aguas del océano Atlántico.

Para evitar el hundimiento, se vieron obligados a achicar agua utilizando pequeñas botellas de plástico cortadas por la mitad. Además, carecían de víveres suficientes y quedaron expuestos a las inclemencias meteorológicas durante toda la travesía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La situación alcanzó su momento más crítico cuando la embarcación quedó a la deriva en aguas del Estrecho de Gibraltar tras averiarse el motor. El detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Algeciras, que decretó su ingreso en prisión. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y continúa realizando gestiones para recabar información sobre las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes.