El joven germano se podría enfrentar a una condena de hasta 15 años de cárcel en su país

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La autoridad judicial ha decretado prisión provisional para un detenido en Mallorca el pasado martes por una orden europea de detención y entrega solicitada por autoridades alemanas por supuesto tráfico de estupefacientes y psicotrópicos.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, las autoridades alemanas emitieron una Orden Europea de Detención contra un hombre que estaba siendo investigado como presunto autor de infracción de la ley federal sobre estupefacientes y por la que tenía prevista una pena máxima de 15 años de prisión.

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La investigación llevada a cabo en el 2023 estaba relacionada con estupefacientes por el suministro a terceros de cantidades considerables de drogas. Al no localizar al investigado se emitió la orden.

Así fue capturado

El Grupo de Localización de Fugitivos de la Udyco Central en Madrid averiguó que el fugitivo estaba hospedado en unos apartamentos en Cala Rajada, por lo que remitió la orden de detención al Grupo de Delincuencia Internacional perteneciente a Crimen Organizado de la Policía Nacional en Baleares. Asimismo, el pasado martes, os agentes en Palma lograron localizar al presunto autor y lo detuvieron.

Los investigadores de la Policía Nacional de Baleares pusieron en marcha este martes un dispositivo especial para proceder a su detención en el bloque de apartamentos de Cala Rajada, donde se hospedaba. El fugitivo fue arrestado en virtud de dicha OEDE y en la mañana de este miércoles ha sido trasladado a los juzgados de Vía Alemania para que compareciera por videoconferencia ante la Audiencia Nacional.

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El tribunal, por su parte, ha ordenado este mismo miércoles el ingreso en prisión del presunto narcotraficante fugitivo el cual tenía una Orden Europea de Detención y Entrega. El joven germano se enfrenta en su país a una condena que podría alcanzar los 15 años de prisión por suministrar importantes cantidades de droga y sustancias psicotrópicas.