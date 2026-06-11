Desde Bomberos de Mallorca han indicado que el fuego se originó en la cocina de la vivienda

Dos muertos y una veintena de heridos en el incendio en un edificio en Magaluf, Mallorca

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MagalufEl incendio en un edificio en Magaluf que ha dejado dos muertos y una herida crítica se podría haber originado por un fallo eléctrico en una nevera de una vivienda de la tercera planta.

Uno de los moradores del bloque de pisos ha explicado a los medios que la persona que vive en el inmueble en el que se ha producido el incendio ha dicho que la nevera ha comenzado a arder.

El fuego se originó en la cocina de la vivienda

"Dice que empezó a arder el frigorífico, trató de apagarlo con un extintor y no pudo, le echó agua y tampoco pudo y luego ya se asfixiaba y salió corriendo del apartamento", ha señalado el vecino.

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Asimismo, este inquilino ha explicado que notó un olor a fuego y que escucho ruidos y, al ver el fuego, salió de la finca junto con otros afectados.

Desde Bomberos de Mallorca han indicado que el fuego se originó en la cocina de la vivienda, aunque todavía está por determinar si fue un fallo eléctrico en un electrodoméstico.

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Trasladado a la clínica Juaneda el herido grave en el incendio en Magaluf (Mallorca)

Además, la persona que ha resultado herida grave en el incendio ha sido trasladado a la clínica Juaneda, en Palma.

Inicialmente, según ha informado el SAMU 061, el herido grave y otra persona han sido trasladadas al Hospitan Son Llàtzer y, otras dos, al Hospital Son Espases, todas ellas afectadas por inhalación de humo.

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El paciente grave ha sido trasladado a la clínica Juaneda, donde permanece en la cámara hiperbárica en estado grave, debido a las dificultades para respirar que presenta a causa de la inhalación de humo.

Las otras tres personas han resultado heridas leve y ya han sido dadas de alta. Además, el SAMU 061 ha atendido 'in situ' a otras 15 personas.