La estabilización del incendio ha permitido el regreso a casa de las 96 personas evacuadas

La circulación de trenes entre las localidades onubenses de Gibraleón y Calañas ha quedado restablecida

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El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, auncIó ayer, miércoles 10 de junio, la estabilización del incendio forestal declarado el pasado lunes 8 de junio en un paraje de Villanueva de los Castillejos, que también ha afectado al término municipal de San Bartolomé de la Torre (Huelva).

Esta evolución ha permitido rebajar el nivel del Plan de Emergencia a situación operativa a uno, que pasó a dos con la reactivación de algunos de los fuegos y que, ahora, con esta situación más estable, autoriza el regreso a sus hogares de los 96 vecinos que habían sido desalojados.

Avanzar "hacia la recuperación"

Tras la reunión celebrada este pasado miércoles 10 de junio en el Puesto de Mando Avanzado instalado en San Bartolomé de la Torre, Sanz destacó la evolución "favorable del" incendio durante la jornada, que permitió rebajar el nivel de la emergencia y estabilizar las llamas, pese a las previsiones desfavorables por el cambio de viento.

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En este contexto, Sanz señaló que la desactivación del nivel de emergencia supone el inicio del restablecimiento de la "normalidad" y permite avanzar "hacia la recuperación". En este sentido, el consejero apuntó que, cuando Adif decida reanudar la circulación ferroviaria entre Gibraleón y Calañas, se completará la vuelta progresiva a la "normalidad", ya que "las carreteras se encuentran normalizadas".

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Asimismo, indicó que esta evolución sitúa el incendio en una nueva fase, en la que existe mayor "seguridad y garantías", y en la que los trabajos se centrarán ya en el control definitivo y la extinción del fuego.

Buena evolución del incendio

Antonio Sanz también agradeció el trabajo de los 512 efectivos movilizados, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias (UME), con 250 efectivos y más de 80 medios, el Plan Infoca, los Bomberos de la Diputación de Huelva y la Guardia Civil. Asimismo, extendió su reconocimiento a las distintas administraciones implicadas.

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El consejero ha subrayó que "cuando se hace un buen trabajo y se planifica con un buen equipo, se obtienen resultados como este, que es el mejor posible", al tiempo que expresó su satisfacción por la evolución del incendio, que ha atravesado momentos de "mucha preocupación y tensión".

Incorporación de nuevos efectivos

Durante la noche de este pasado miércoles 10 de junio, el dispositivo de EMA Infoca estaba formado por 265 profesionales, integrados por 30 grupos de bomberos forestales, 16 vehículos pesados de extinción, seis Técnicos de Operaciones, seis encargados de logística, un técnico de logística, un director del Centro Operativo Regional (COR), dos unidades de maquinaria pesada, una Unidad Médica en Incendios Forestales (Umif), una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), una Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales (Unasif), un módulo de mando, y una Unidad de Sistemas en Emergencias.

Además, para las próximas horas está prevista la incorporación de nuevos efectivos procedentes de Córdoba, Málaga y Cádiz, con el objetivo de reforzar las labores de consolidación de perímetros y vigilancia ante posibles reactivaciones, "aprovechando la ventana de oportunidad meteorológica que nos ofrece la noche", ha especificado Sanz.

Cerca de 5.000 hectáreas afectadas

Además de sus otras declaraciones, Sanz indicó que el perímetro afectado alcanza ya unas 5.000 hectáreas, aunque precisó que esta cifra no se corresponde íntegramente con superficie quemada. "Eso no quiere decir que toda esa extensión haya ardido. He podido sobrevolar esta tarde la zona y, dentro del perímetro recorrido por el incendio, hay muchas áreas que no se han quemado o que presentan incluso capacidad de regeneración natural", ha explicado. Aun así, ha reconocido que existe "una amplia zona seriamente afectada" por las llamas.

En cuanto a las características del terreno dañado, Sanz destacó que la mayor parte de la superficie afectada no corresponde a masas forestales de especial valor ecológico. "No estamos hablando de una riqueza forestal como la que, lamentablemente, hemos visto afectada en otros incendios", señaló. Según detalló, las primeras estimaciones apuntan a que gran parte de las hectáreas afectadas corresponden a matorral, pastos y zonas de arbolado.

El consejero también explicó que el fuego llegó a alcanzar áreas con actividad industrial y explotaciones agrarias, aunque la actuación de los equipos de emergencia evitó daños mayores. En este sentido, recordó los momentos de mayor complejidad vividos durante la jornada del martes, especialmente en la protección de instalaciones industriales y cementeras situadas en la zona.

Al hilo de lo anterior, señaló que algunas explotaciones agrícolas y ganaderas se vieron afectadas por el avance de las llamas, citando como ejemplo una granja de pavos en la que fue necesario intervenir. "Son situaciones complejas que hemos tenido que afrontar", ha indicado, al tiempo que ha precisado que la superficie afectada se distribuye de forma bastante equilibrada entre arbolado, matorral y pastizales.

Restablecida la circulación entre Gibraleón y Calañas

La circulación de trenes entre las localidades onubenses de Gibraleón y Calañas de la línea de ancho convencional Huelva-Zafra ha quedado restablecida a primera hora de este jueves 11 de junio tras quedar interrumpida durante toda las jornada del miércoles por el incendio declarado en un paraje de Villanueva de los Castillejos, que anoche quedó estabilizado.

Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje publicado sobre las 07:00 horas en sus redes sociales, la incidencia que obligó a la interrupción de la circulación entre Gibraleón y Calañas de la línea de ancho convencional Huelva-Zafra durante la jornada del miércoles ha quedado "solucionada" y se ha "restablecido la circulación normal".

Adif precisa que la suspensión de la circulación de trenes se adoptó "a petición de los servicios de emergencia" por un incendio "ajeno a la infraestructura" y se estableció un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.