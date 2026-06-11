Mabel Cupet Sevilla, 11 JUN 2026 - 12:39h.

Los agentes frustraron la entrada de 1.120 kilos de droga por la ría onubense

Los agentes consiguieron detener a una persona mientras mantienen la búsqueda de varios sospechosos fugados

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Una operación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en la ría de Punta Umbría, en Huelva, acabó la pasada madrugada con disparos contra los agentes por parte de los presuntos responsables de un alijo de hachís. Los sospechosos abrieron fuego con armas largas al verse sorprendidos durante la intervención policial, obligando a los guardias civiles a responder a la agresión. Ningún agente resultó herido.

El enfrentamiento se produjo en el marco de un operativo que permitió impedir la entrada de un importante cargamento de droga por la costa onubense. La actuación se saldó con una persona detenida y la intervención de 56 fardos de hachís con un peso aproximado de 1.120 kilos, mientras continúa la búsqueda de varios implicados que lograron huir.

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Una embarcación bajo vigilancia

Según ha informado la Guardia Civil, la operación comenzó cuando una embarcación semirrígida fue detectada durante la madrugada a unas ocho millas náuticas de Punta Umbría.

Ante las sospechas de que pudiera estar relacionada con una descarga de droga, se activó un dispositivo conjunto por tierra y mar en el que participaron agentes de diferentes especialidades. Las vigilancias permitieron localizar el punto donde presuntamente iba a realizarse el desembarco del cargamento.

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En la zona fueron detectados una furgoneta, un turismo y varias personas que, presuntamente, esperaban la llegada de la droga para proceder a su transporte.

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Tiroteo durante la intervención

La situación dio un giro cuando los ocupantes de los vehículos fueron localizados tras abandonar el lugar. Según la Guardia Civil, los sospechosos reaccionaron abriendo fuego con armas largas contra los agentes que participaban en la operación.

Los guardias civiles respondieron a la agresión sin que se registraran heridos entre los miembros del operativo. Aprovechando la confusión generada por el enfrentamiento, varios de los implicados emprendieron la huida a pie.

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A pesar de ello, los agentes lograron detener a una persona presuntamente relacionada con el alijo.

Más de una tonelada de droga

La intervención permitió incautar 56 fardos de hachís con un peso total aproximado de 1.120 kilos, evitando así que la droga alcanzara los circuitos de distribución.

Además, en el interior de uno de los vehículos utilizados por los sospechosos se encontró un arma corta de fuego. Los investigadores también localizaron varios casquillos y proyectiles en el escenario del tiroteo, pruebas que serán analizadas por especialistas de Criminalística.

Dispositivo para localizar a los fugados

Tras los hechos, la Guardia Civil desplegó un amplio operativo de cierre y búsqueda para tratar de localizar a los autores que lograron escapar.

En el dispositivo participan efectivos del Servicio Marítimo, Seguridad Ciudadana, Destacamento de Tráfico, Servicio Aéreo, Equipo Pegaso, Grupo Cinológico, Compañía Fiscal, USECIC y Policía Judicial, además de haberse solicitado la colaboración de otros cuerpos policiales.

La investigación permanece abierta y los agentes continúan trabajando para identificar y detener a todos los implicados en una actuación que evidencia el creciente nivel de violencia asociado a algunas redes de narcotráfico que operan en el litoral andaluz.