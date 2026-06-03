Alberto Rosa 03 JUN 2026 - 19:08h.

El camionero se vio implicado en un accidente mortal que acabó con la vida de cuatro personas que iban en una furgoneta

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Javier Ribagorda sufrió este pasado martes un grave accidente de tráfico cuando conducía su camión en Agón, Zaragoza. Un trágico accidente que acabó con la vida de un hombre de 47 años, una joven de 17 y un bebé de cuatro meses. “La furgoneta se me ha echado encima y no ha la he podido esquivar, ha sido una tragedia”, contaba José a ‘Heraldo’ recordando lo ocurrido.

“Se me ha metido en medio”, dijo sobre el extraño comportamiento del vehículo en el que viajaban las víctimas y cuyas causas investiga la Guardia Civil. Este camionero de 55 años y 30 al volante confiesa que “nunca había vivido algo así”.

“Espero que nunca más me pase algo parecido, temo cuando me pare a pensar en lo que ha sucedido”, indicaba mientras esperaba a que la grúa se llevase su tráiler. Según añade el citado medio, el camionero estaba transportando agua embotellada desde Segovia hasta Tarragona.

“Estoy dentro de lo que cabe tranquilo porque me han dicho que no he podido hacer nada”

Se dirigía hacia Zaragoza y el otro vehículo se desplazaba hacia Soria. “Tras el choque he bajado rápido del camión y me he hecho daño en un pie, por el momento es el único daño que creo que tengo”, indicada.

“He llamado al 112 para dar aviso, pero enseguida ha parado también un coche particular en el que iban varios sanitarios”, decía a ‘Heraldo’. “Primero pensábamos que solo iba el conductor en el coche, que además pronto hemos visto que estaba muerto, luego ya nos hemos dado cuenta de que detrás iban la chica y el bebé, y que tampoco se podía hacer mucho más”, lamentaba.

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La Guardia Civil habló con él para conocer lo sucedido y también lo sometieron a la prueba de etilometría, en la que el resultado fue negativo. “Estoy dentro de lo que cabe tranquilo porque me han dicho que no he podido hacer nada”, decía. “¿Qué es lo que le habrá podido pasar al otro conducto?”, se preguntaba.