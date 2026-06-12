Detenido tras provocar un incendio en una nave industrial de Alfajarín, en Zaragoza

La Guardia Civil detuvo al hombre tras obtener información sobre sus características físicas en los alrededores de la zona

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La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 48 años tras provocar un incendio en una nave industrial ubicada en el término municipal zaragozano de Alfajarín, cuyas instalaciones quedaron completamente calcinadas.

Los hechos ocurrieron pasadas las 05.00 horas de este miércoles, 10 de junio, cuando se recibió un aviso en la central de emergencias de Guardia Civil (062) por un incendio en una nave industrial de Alfajarín. De inmediato, se trasladó una patrulla al lugar y observó cómo las instalaciones se encontraban en llamas, ha informado la Benemérita.

Al mismo tiempo, obtuvieron información sobre las características físicas de una persona que había sido vista abandonando la nave en el momento del incendio.

Por tal motivo, la Guardia Civil inspeccionó los alrededores y localizó, en una calle próxima, a un hombre de idénticas características a las facilitadas, cubierto de ceniza y que portaba un mechero. Dicha persona comunicó a los agentes que accedió a la nave, encendió una hoguera y a consecuencia de ello comenzó el incendio, motivo por el que huyó de las instalaciones.

De la extinción de esta nave agrícola, en la que se almacenaban materiales de construcción, maderas y se hallaba estacionado un tractor, se hicieron cargo los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). El detenido, un hombre de 48 años, nacionalidad española y sin domicilio conocido, ha pasado a disposición judicial durante la tarde de este miércoles.