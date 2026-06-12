Carlos Plá Valencia, 12 JUN 2026 - 13:42h.

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras tomar declaración a una madre que denunció el intento de rapto de su hijo menor

Detenida una pareja acusada de secuestrar y agredir sexualmente a una mujer en Valencia: la víctima escapó del maletero de un coche y pidió ayuda

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La Guardia Civil está investigando un posible intento de rapto de un menor en el municipio castellonense de Artana, según han confirmado fuentes del instituto armado.

La investigación para esclarecer los hechos se ha abierto tras la denuncia de una mujer, en la que aseguraba que habían intentado raptar a su hijo menor.

La Guardia Civil ya ha tomado declaración a la madre del menor, según las mismas fuentes.