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Investigan el intento de secuestro de un menor en Artana, Castellón, tras la denuncia de la madre

Guardia Civil
La Guardia Civil tomó declaración a la madre tras presentar la denuncia. Guardia Civil
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La Guardia Civil está investigando un posible intento de rapto de un menor en el municipio castellonense de Artana, según han confirmado fuentes del instituto armado.

La investigación para esclarecer los hechos se ha abierto tras la denuncia de una mujer, en la que aseguraba que habían intentado raptar a su hijo menor.

La Guardia Civil ya ha tomado declaración a la madre del menor, según las mismas fuentes.

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